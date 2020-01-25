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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 29
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РИА Новости

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 29

20:23 25.01.2020 (обновлено: 23:53 25.01.2020)
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© AP PhotoПоследствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
© AP Photo
АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 29, сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
По последним данным, травмы получили 1466 человек. Из-под обломков извлекли 44 пострадавших, среди них двухлетняя девочка. Она провела под завалами сутки.
В районе стихийного бедствия работают около 3,7 тысячи спасателей, туда направили 144 грузовика с одеялами, палатками, продовольствием. В результате землетрясения 30 зданий разрушились, еще 81 получило серьезные повреждения.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20:55 (мск). Позднее специалисты зафиксировали 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.
Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
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Землетрясение на востоке ТурцииТурцияВ мире
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