Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 29

Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года

© AP Photo Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года

АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на востоке Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 29, сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

По последним данным, травмы получили 1466 человек. Из-под обломков извлекли 44 пострадавших, среди них двухлетняя девочка. Она провела под завалами сутки.

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В районе стихийного бедствия работают около 3,7 тысячи спасателей, туда направили 144 грузовика с одеялами, палатками, продовольствием. В результате землетрясения 30 зданий разрушились, еще 81 получило серьезные повреждения.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20:55 (мск). Позднее специалисты зафиксировали 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.