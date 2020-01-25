В Башкирии при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и ребенок

Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае

УФА, 25 янв - РИА Новости. Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме в башкирском селе, ещё один трёхлетний ребёнок пострадал, он доставлен в больницу, сообщили в ГУ МЧС по Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме в башкирском селе, ещё один трёхлетний ребёнок пострадал, он доставлен в больницу, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии

По данным ведомства, в 17.03 (15.03 мск) спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Центральная деревни Гумерово Ишимбайского района республики. На место были направлены силы и средства МЧС, добровольцы и другие экстренные службы.

Горел бревенчатый жилой дом, в 17.51 (15.51 мск) пожар локализован на площади 40 квадратных метров, говорится в сообщении.