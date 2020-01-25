Генсек ООН заявил о росте антисемитизма в мире

"Мы наблюдаем возрождение антисемитских нападений здесь, в Нью-Йорке, и во всем мире, и это беспокоит. В 2019 году Нью-Йорк стал свидетелем роста числа преступлений на почве антисемитизма на 21%, и это часть тенденции в городах по всей стране. Число антисемитских инцидентов в Лос-Анджелесе увеличилось более чем в два раза", - сказал Гутерреш.