Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T20:03+0300
https://ria.ru/20200125/1563874797.html
Генсек ООН заявил о росте антисемитизма в мире
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113832/12/1138321293_0:188:2973:1860_1036x0_80_0_0_d600f848f3fe5c3b674d424ddc852bd6.jpg
РИА Новости

Генсек ООН заявил о росте антисемитизма в мире

20:01 25.01.2020 (обновлено: 20:03 25.01.2020)
529
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 25 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о росте антисемитизма в мире в ходе службы в синагоге в Нью-Йорке в память о жертвах Холокоста в честь годовщины освобождения Освенцима.
"Мы наблюдаем возрождение антисемитских нападений здесь, в Нью-Йорке, и во всем мире, и это беспокоит. В 2019 году Нью-Йорк стал свидетелем роста числа преступлений на почве антисемитизма на 21%, и это часть тенденции в городах по всей стране. Число антисемитских инцидентов в Лос-Анджелесе увеличилось более чем в два раза", - сказал Гутерреш.
По словам Гутерреша, в Чикаго число подобных преступлений выросло на 46%. На службу были приглашены также постпреды государств-членов ООН.
"Ситуация для евреев в Европе еще хуже", - указал генсек ООН.
Вице-президент США Майк Пенс у Стены Плача в Иерусалиме
24 января, 16:25
США прислали жертвам и освободителям Освенцима дешевую фальшивку
Во Франции, по его словам, в 2018 году число антисемитских нападений возросло на 74%. В Великобритании количество нападений на почве антисемитизма возросло на 16% до рекордного уровня, добавил он.

Мы будем твердо выступать всегда и везде против антисемитизма, нетерпимости и ненависти всех видов.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
Антониу Гутерреш
генсек ООН
"Аушвиц-Биркенау" в польском городе Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посетители мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем
23 января, 16:42
Эксперт рассказал о недопустимости политических игр вокруг холокоста
1572212444
Обсудить 9
ОсвенцимАнтониу ГутеррешЮНЕСКОЕвропаООНВ мире
Рекомендуем
Саммит ЕС
Глава Евросовета созвал экстренный саммит по бюджету Евросоюза
зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий
Украиной управляют извне, заявил депутат Госдумы
Франц Клинцевич
Клинцевич оценил слова украинского замминистра об "Украине-Руси"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский рассказал о всемирной "тихой" гражданской войне
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Глава МИД Испании заверила Гуаидо в "полной поддержке"
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал конфликт с журналисткой из-за вопроса про Киев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
В РПЦ предложили Минкультуры улучшать демографию через сериалы и кино
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
Полиция Греции конфисковала 1,2 тонны кокаина у банды наркоторговцев
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Пассажирский самолет в небе над Москвой
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет, сообщили СМИ
Коза-мутант из Индии. Стоп-кадр из видео
В Индии родился козленок с "человеческим лицом"
Логотип социальной сети Facebook
В работе Facebook произошел сбой
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в Санкт-Петербурге
В петербургской многоэтажке загорелись электрощитки на четырех этажах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния