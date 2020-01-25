Генсек ООН заявил о росте антисемитизма в мире

НЬЮ-ЙОРК, 25 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о росте антисемитизма в мире в ходе службы в синагоге в Нью-Йорке в память о жертвах Холокоста в честь годовщины освобождения Освенцима.
"Мы наблюдаем возрождение антисемитских нападений здесь, в Нью-Йорке, и во всем мире, и это беспокоит. В 2019 году Нью-Йорк стал свидетелем роста числа преступлений на почве антисемитизма на 21%, и это часть тенденции в городах по всей стране. Число антисемитских инцидентов в Лос-Анджелесе увеличилось более чем в два раза", - сказал Гутерреш.
По словам Гутерреша, в Чикаго число подобных преступлений выросло на 46%. На службу были приглашены также постпреды государств-членов ООН.
"Ситуация для евреев в Европе еще хуже", - указал генсек ООН.
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Во Франции, по его словам, в 2018 году число антисемитских нападений возросло на 74%. В Великобритании количество нападений на почве антисемитизма возросло на 16% до рекордного уровня, добавил он.
Мы будем твердо выступать всегда и везде против антисемитизма, нетерпимости и ненависти всех видов.
"Аушвиц-Биркенау" в польском городе Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.