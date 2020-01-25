На дорогах в Оренбургской области развернули пункты обогрева

УФА, 25 янв - РИА Новости. Спасатели и дорожные службы развертывают пункты обогрева на участках дорог Спасатели и дорожные службы развертывают пункты обогрева на участках дорог Оренбургской области , закрытых из-за непогоды, сообщает региональное ГУ МЧС

По данным ведомства, из-за сильной метели и ухудшения видимости введено ограничение движения для всех транспортных средств на участке федеральной трассы М-5 "Урал" Оренбург – Орск от 170-го до 260-го километра. Также для всех автомобилей закрыт участок дороги Орск – Домбаровка - Светлый от 102-го до 220-го километра. Кроме того, управлением дорожного хозяйства области введено ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Каменноозерное – Медногорск со 178-го по 183-й километр, информирует ГУ МЧС по Оренбургской области.

"Для мониторинга обстановки и реагирования на возможные заторные явления на перекрытые участки автодорог выдвинулись спасатели. От дорожного управления направлен вахтовый автомобиль. Аэромобильная группировка ГУ МЧС по региону переведена в повышенную готовность", - сообщает спасательное ведомство.

ГУ МЧС по Оренбургской области на своем сайте разместило данные о местах, где спасатели развернули временные пункты обогрева, также ведомство сообщает адреса пунктов временного размещения.