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На дорогах в Оренбургской области развернули пункты обогрева
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РИА Новости

На дорогах в Оренбургской области развернули пункты обогрева

19:48 25.01.2020
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкСильный снегопад
Сильный снегопад
© РИА Новости / Яков Андреев
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Спасатели и дорожные службы развертывают пункты обогрева на участках дорог Оренбургской области, закрытых из-за непогоды, сообщает региональное ГУ МЧС.
По данным ведомства, из-за сильной метели и ухудшения видимости введено ограничение движения для всех транспортных средств на участке федеральной трассы М-5 "Урал" Оренбург – Орск от 170-го до 260-го километра. Также для всех автомобилей закрыт участок дороги Орск – Домбаровка - Светлый от 102-го до 220-го километра. Кроме того, управлением дорожного хозяйства области введено ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Каменноозерное – Медногорск со 178-го по 183-й километр, информирует ГУ МЧС по Оренбургской области.
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"Для мониторинга обстановки и реагирования на возможные заторные явления на перекрытые участки автодорог выдвинулись спасатели. От дорожного управления направлен вахтовый автомобиль. Аэромобильная группировка ГУ МЧС по региону переведена в повышенную готовность", - сообщает спасательное ведомство.
ГУ МЧС по Оренбургской области на своем сайте разместило данные о местах, где спасатели развернули временные пункты обогрева, также ведомство сообщает адреса пунктов временного размещения.
В Оренбургской области в субботу установилась неблагоприятная погода, местами идет обильный снег, метель, на дорогах снежные накаты, заносы и гололедица.
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Трасса М5МЧС РФОренбургская областьОрскПроисшествия
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