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Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1,2 тысячи
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РИА Новости

Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1,2 тысячи

19:46 25.01.2020
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© Sputnik / Sertaç KayarПоследствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© Sputnik / Sertaç Kayar
АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Число граждан Турции, пострадавших при землетрясении на востоке страны, достигло 1243 человек, сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
По данным АFAD, больше всего пострадавших в провинциях Элязыг (843) и Малатья (226). Кроме того, пострадали жители восточных турецких провинций Диярбакыр, Шанлыурфа, Адыяман, Кахраманмараш, Батман.
В районе стихийного бедствия работают около 3,7 тысячи спасателей, туда направлено 144 грузовика с одеялами, палатками, продовольствием. Отмечается, что в районе землетрясения были выявлены 30 разрушенных и 81 сильно поврежденное здание.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последним данным, в провинциях Элязыг и Малатья в результате землетрясения погибли 22 человека. По данным AFAD, после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
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