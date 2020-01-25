Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1,2 тысячи

По данным АFAD, больше всего пострадавших в провинциях Элязыг (843) и Малатья (226). Кроме того, пострадали жители восточных турецких провинций Диярбакыр, Шанлыурфа, Адыяман, Кахраманмараш, Батман.

В районе стихийного бедствия работают около 3,7 тысячи спасателей, туда направлено 144 грузовика с одеялами, палатками, продовольствием. Отмечается, что в районе землетрясения были выявлены 30 разрушенных и 81 сильно поврежденное здание.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последним данным, в провинциях Элязыг и Малатья в результате землетрясения погибли 22 человека. По данным AFAD, после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.