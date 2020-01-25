В Гватемале самолет разбился во время выполнения трюков

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Небольшой самолёт разбился в Гватемале, выполняя трюки в рамках подготовки к авиашоу, три человека погибли, сообщил глава гражданской авиации страны Франсис Аргета.
"Сожалеем о трагическом инциденте, произошедшем в пятницу в Истапе, когда профессиональный пилот... выполнял акробатические маневры перед выставкой, запланированной на субботу", - написал он в Twitter.
В результате погибли три человека. Уполномоченные органы начали расследование.
Авиашоу было отменено.