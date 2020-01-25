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В Гватемале самолет разбился во время выполнения трюков
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РИА Новости

В Гватемале самолет разбился во время выполнения трюков

19:16 25.01.2020
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CC BY-SA 2.0 / Mike Burdett / G-APAO De Havilland DH.82A Tiger MothЛегкомоторный самолет Tiger Moth
Легкомоторный самолет Tiger Moth
CC BY-SA 2.0 / Mike Burdett / G-APAO De Havilland DH.82A Tiger Moth
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв - РИА Новости. Небольшой самолёт разбился в Гватемале, выполняя трюки в рамках подготовки к авиашоу, три человека погибли, сообщил глава гражданской авиации страны Франсис Аргета.
"Сожалеем о трагическом инциденте, произошедшем в пятницу в Истапе, когда профессиональный пилот... выполнял акробатические маневры перед выставкой, запланированной на субботу", - написал он в Twitter.
В результате погибли три человека. Уполномоченные органы начали расследование.
Авиашоу было отменено.
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