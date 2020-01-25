У граждан КНР, госпитализированных в Иркутске, коронавирус не нашли

ИРКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Результаты анализов на Результаты анализов на коронавирус у всех граждан КНР, ранее госпитализированных в Иркутске, отрицательные, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву.

Ранее сообщалось, что в инфекционную больницу Иркутска госпитализирован житель КНР, прибывший в город 24 января из Пекина, а также пять китайских студентов Байкальского государственного университета. Предварительный диагноз, сделанный иркутскими медиками на основе лабораторных исследований анализов, нетипированный вирус гриппа А. Заболевшим назначена противовирусная терапия. Для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больных были направлены в Новосибирск. Все студенты, проживающие в общежитии БГУ и имевшие контакт с заболевшими, осмотрены врачами. В общежитии ведется круглосуточный мониторинг состояния жильцов.

"Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пациенты идут на поправку и вскоре их выпишут. Карантин в общежитии БГУ снят. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области приняты дополнительные меры по усилению круглосуточного санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Иркутска. Состояние граждан, прибывающих из КНР, контролируют также в поездах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.