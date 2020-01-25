Помпео прокомментировал конфликт с журналисткой из-за вопроса про Киев

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал конфликт с американской радиоведущей Мэри Луиз Келли, которая ранее заявила, что дипломат ее нецензурно обругал после вопроса об Украине.
Ранее радиостанция NPR сообщила, что Помпео во время самого интервью указал, что согласился обсудить ситуацию в Иране, но не собирался говорить про политику США в отношении Украины. После интервью госсекретарь пригласил ведущую к себе для разговора. Келли заявила, что он спросил ее, считает ли она, что американцев волнует Украина, после чего попросил ее показать эту страну на карте без подписей.
"Репортер NPR Мэри Луиз Келли солгала мне дважды. Во-первых, в прошлом месяце, при подготовке нашего интервью, а затем еще раз вчера, согласившись провести нашу беседу после интервью без записи. Стыдно, что репортер решила нарушить основные правила журналистики и порядочности. Это еще один пример того, как сумасшедшие СМИ пытаются причинить вред президенту Трампу и его администрации. Неудивительно, что американский народ не доверяет многим СМИ", — заявил Помпео.
Госсекретарь также намекнул, что журналистка Келли не смогла верно показать Украину на карте мира после его просьбы об этом.
"Стоит отметить, что Бангладеш — это НЕ Украина", — добавил Помпео.
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