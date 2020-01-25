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2020-01-25T23:59+0300
https://ria.ru/20200125/1563873278.html
Помпео прокомментировал конфликт с журналисткой из-за вопроса про Киев
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РИА Новости

Помпео прокомментировал конфликт с журналисткой из-за вопроса про Киев

19:11 25.01.2020 (обновлено: 23:59 25.01.2020)
10018
© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал конфликт с американской радиоведущей Мэри Луиз Келли, которая ранее заявила, что дипломат ее нецензурно обругал после вопроса об Украине.
Ранее радиостанция NPR сообщила, что Помпео во время самого интервью указал, что согласился обсудить ситуацию в Иране, но не собирался говорить про политику США в отношении Украины. После интервью госсекретарь пригласил ведущую к себе для разговора. Келли заявила, что он спросил ее, считает ли она, что американцев волнует Украина, после чего попросил ее показать эту страну на карте без подписей.
"Репортер NPR Мэри Луиз Келли солгала мне дважды. Во-первых, в прошлом месяце, при подготовке нашего интервью, а затем еще раз вчера, согласившись провести нашу беседу после интервью без записи. Стыдно, что репортер решила нарушить основные правила журналистики и порядочности. Это еще один пример того, как сумасшедшие СМИ пытаются причинить вред президенту Трампу и его администрации. Неудивительно, что американский народ не доверяет многим СМИ", — заявил Помпео.
Госсекретарь также намекнул, что журналистка Келли не смогла верно показать Украину на карте мира после его просьбы об этом.
"Стоит отметить, что Бангладеш — это НЕ Украина", — добавил Помпео.
Госсекретарь США Майк Помпео
23 января, 00:16
Помпео назвал Украину "огромным торговым партнером" для США
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Обсудить 11
Майк ПомпеоСШАВ мире
Популярные комментарии
"Стоит отметить, что Бангладеш — это НЕ Украина", — добавил Помпео. — Не факт.
25 января, 19:36
nKnakis Kamakis
8120100
Шут гороховый, он и сам не сможет её показать.
25 января, 20:00
Павел Левин
910001
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