Помпео прокомментировал конфликт с журналисткой из-за вопроса про Киев

"Репортер NPR Мэри Луиз Келли солгала мне дважды. Во-первых, в прошлом месяце, при подготовке нашего интервью, а затем еще раз вчера, согласившись провести нашу беседу после интервью без записи. Стыдно, что репортер решила нарушить основные правила журналистики и порядочности. Это еще один пример того, как сумасшедшие СМИ пытаются причинить вред президенту Трампу и его администрации. Неудивительно, что американский народ не доверяет многим СМИ", — заявил Помпео.