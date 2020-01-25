Студенты в Татьянин день развернули 40-метровую зачетку у здания МГУ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московские студенты в Татьянин день развернули огромное изображение зачетной книжки перед главным зданием МГУ имени Ломоносова, ее ширина составила 40 метров, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз - Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны. Так древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.
"Столичные студенты развернули огромное изображение зачетной книжки на Университетской площади перед главным зданием Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Участники собрали изображение из отдельных табличек. Размеры зачетки составили 12,5 на 40 метров, а площадь — 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что акция прошла в рамках Дня российского студенчества. Флешмоб организовали по инициативе студенческих объединений Москвы. В акции приняли участие студенты 10 вузов столицы: МГУ имени Ломоносова, МИРЭА, РГУ имени Косыгина, МосГу и других.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники флешмоба "Зачетка", проходящего в рамках празднования российского студенчества, на Университетской площади перед главным зданием МГ
Участники флешмоба "Зачетка", проходящего в рамках празднования российского студенчества, на Университетской площади перед главным зданием МГ