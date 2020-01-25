Студенты в Татьянин день развернули 40-метровую зачетку у здания МГУ

День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз - Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны. Так древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.