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В Дели при обрушении здания погибли пять человек
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РИА Новости

В Дели при обрушении здания погибли пять человек

18:47 25.01.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Пять человек скончались в больнице после обрушения здания на северо-востоке Дели в субботу днем, сообщает газета Times of India.
В больницах остаются восемь пострадавших при инциденте.
Четверо из погибших - студенты, которые находились в учебном центре, на который рухнуло строящееся здание. На момент обрушения в центре находились более десяти студентов и персонал.
Ожидается, что в ближайшее время главный министр Дели Арвинд Кеджривал посетит семьи погибших в результате инцидента.
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