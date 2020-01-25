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В Таиланде увеличилось число заразившихся коронавирусом, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Таиланде увеличилось число заразившихся коронавирусом, сообщили СМИ

18:48 25.01.2020
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© REUTERS / Aly SongОчередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
© REUTERS / Aly Song
БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Количество заразившихся новым коронавирусом в Таиланде выросло до 7 человек, сообщает в субботу интернет-версия газеты Bangkok Post.
Газета не публикует никаких подробностей, сообщив только новую цифру. Ранее было известно о пяти случаях заражения: четырех туристах из КНР и одной гражданке Таиланда, посетившей перед Новым годом китайский город Ухань.
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По информации минздрава Таиланда от 24 января, четверо зараженных уже выздоровели: двое туристов из КНР, попавших в таиландские медучреждения до Нового года, уже выехали на родину, таиландская гражданка выписана из больницы в пятницу, один гражданин КНР выздоровел, но пока находится под наблюдением врачей.
Все пациенты с подтвержденным анализами заражением коронавирусом находятся в карантине в инфекционном отделении больницы "Ратчавитхи" в центре Бангкока, где создан специальный центр по борьбе с распространением эпидемии.
Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1372, скончался 41 человек. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайане, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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