В Таиланде увеличилось число заразившихся коронавирусом, сообщили СМИ

По информации минздрава Таиланда от 24 января, четверо зараженных уже выздоровели: двое туристов из КНР, попавших в таиландские медучреждения до Нового года, уже выехали на родину, таиландская гражданка выписана из больницы в пятницу, один гражданин КНР выздоровел, но пока находится под наблюдением врачей.