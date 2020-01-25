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Глава КС Армении пригрозил премьеру Пашиняну судебным иском
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РИА Новости

Глава КС Армении пригрозил премьеру Пашиняну судебным иском

18:44 25.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян подаст в суд на премьер-министра Никола Пашиняна, если тот не обоснует свои заявления о том, что глава КС предлагал властям свои услуги, сообщил адвокат Товмасяна Амрам Макинян.
В субботу Пашинян заявил на пресс-конференции, что глава КС, являясь одним из авторов реформированной конституции, неоднократно предлагал ему свои услуги, обещая проконсультировать, "какими лазейками основного закона можно воспользоваться". Премьер заявил, что эти предложения он отверг.
"Я буду 20 дней терпеливо ждать, пока Пашинян не обнародует какой-то объективный факт, любое достоверное доказательство, подтверждающее его слова. Если он этого не сделает, я попрошу своих адвокатов подать против Пашиняна судебный иск за клевету", - говорится в заявлении Товмасяна, текст которого адвокат Макинян разместил на своей странице в Facebook.
В документе указывается, что с момента вступления Пашиняна в должность премьера глава КС всего лишь дважды говорил с ним по телефону. "В первом случае он (Пашинян – ред.) попросил ускорить рассмотрение Конституционным судом международного договора, так как это было важно для выполнения Арменией своих обязательств. Во второй раз по моей инициативе мы обсудили возможность встречи с премьером находящегося в Армении председателя КС Германии Андреаса Фоскуле", - говорится в заявлении.
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Товмасян добавил, что все его встречи с премьером проходили под объективами видеокамер, а в правительстве он был только один раз – вместе с немецким коллегой. "Ни Пашиняну, ни кому-либо из представителей власти я никогда не делал никаких предложений, связанных с моими обязанностями", - говорится в заявлении Товмасяна.
КС Армении оказался в центре внимания в октябре 2019 года, когда власти страны потребовали отставки председателя суда Товмасяна. В частности, по предложению правящей фракции "Мой шаг" парламент решил обратиться к судьям КС с предложением объявить импичмент председателю суда. Во фракции сочли, что Товмасян и двое других судей не имели права участвовать в рассмотрении иска бывшего президента Роберта Кочаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу. КС отказался рассматривать это обращение.
В Спецследственной службе заявили, что Товмасяну предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия". Максимальная санкция по указанной статье предусматривает шесть лет лишения свободы. Товмасян считает заведенное против него дело политическим.
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Грайр ТовмасянНикол ПашинянАрменияВ мире
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