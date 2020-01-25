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Генсек Ассоциации арабских университетов стал почетным профессором МГУ
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РИА Новости

Генсек Ассоциации арабских университетов стал почетным профессором МГУ

18:41 25.01.2020
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© Фото : Public DomainГенеральный секретарь Ассоциации арабских университетов Амр Эззат Салама
Генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов Амр Эззат Салама
© Фото : Public Domain
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов, профессор Амр Эззат Салама стал почётным профессором МГУ.
Как отметил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, Салама также является председателем попечительского совета и президентом исполнительного бюро фонда детской онкологической больницы, возглавляет Совет по жилищному строительству академии научных исследований и технологий Египта, преподает в Университете Хелван в Египте.
"Профессор Салама уделяет большое внимание деятельности Федерации ректоров российских и арабских университетов, вносит большой вклад в развитие и укрепление образовательного и научного сотрудничества на этой представительной международной площадке", - заявил ректор МГУ на торжественном заседании, посвященном 265-летию Московского университета.
Он также отметил, что в рамках совместной работы прошло уже два форума ректоров, на которых было подписано более 30 соглашений о сотрудничестве.
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"Профессор Салама, я с большим удовольствием хочу сообщить, что, учитывая ваш выдающийся вклад в развитие российско-арабских научно-образовательных связей и плодотворное сотрудничество с Московским университетом, ученый совет Московского университета принял решение о присвоении вам звания "Почетный профессор Московского университета", - добавил Садовничий.
Также почётным профессором Московского университета стал академик Владислав Панченко – глава научной школы, специалист в области медицинской физики, нелинейной оптики, лазерно-информационных технологий, руководитель кафедры медицинской физики физического факультета МГУ.
"Глубокоуважаемый Владислав Яковлевич, я с большим удовольствием хочу сообщить, что, учитывая ваши выдающиеся достижения в области медицинской физики и большой вклад в развитие научных школ Московского университета, ученый совет МГУ принял решение о присвоении вам звания "Почетный профессор Московского университета", - сказал Садовничий.
Виктор Садовничий
5 декабря 2019, 13:25
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Виктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваОбразование - ОбществоОбщество
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