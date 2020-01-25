Генсек Ассоциации арабских университетов стал почетным профессором МГУ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов, профессор Амр Эззат Салама стал почётным профессором Генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов, профессор Амр Эззат Салама стал почётным профессором МГУ.

Как отметил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий , Салама также является председателем попечительского совета и президентом исполнительного бюро фонда детской онкологической больницы, возглавляет Совет по жилищному строительству академии научных исследований и технологий Египта, преподает в Университете Хелван в Египте.

"Профессор Салама уделяет большое внимание деятельности Федерации ректоров российских и арабских университетов, вносит большой вклад в развитие и укрепление образовательного и научного сотрудничества на этой представительной международной площадке", - заявил ректор МГУ на торжественном заседании, посвященном 265-летию Московского университета.

Он также отметил, что в рамках совместной работы прошло уже два форума ректоров, на которых было подписано более 30 соглашений о сотрудничестве.

"Профессор Салама, я с большим удовольствием хочу сообщить, что, учитывая ваш выдающийся вклад в развитие российско-арабских научно-образовательных связей и плодотворное сотрудничество с Московским университетом, ученый совет Московского университета принял решение о присвоении вам звания "Почетный профессор Московского университета", - добавил Садовничий.

Также почётным профессором Московского университета стал академик Владислав Панченко – глава научной школы, специалист в области медицинской физики, нелинейной оптики, лазерно-информационных технологий, руководитель кафедры медицинской физики физического факультета МГУ.