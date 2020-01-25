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Религия и мировоззрение
2020-01-25T18:33+0300
https://ria.ru/20200125/1563871664.html
В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола
https://cdn25.img.ria.ru/images/148652/06/1486520699_0:147:3119:1901_1036x0_80_0_0_6758962d71d70963abbb912579816bd5.jpg
РИА Новости

В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола

18:12 25.01.2020 (обновлено: 18:33 25.01.2020)
32329
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид Москвы с колокольни Ивана Великого
Вид Москвы с колокольни Ивана Великого
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Артем Буденный. Церковь веками создает храмы, которые составляют культурное наследие российского народа, а люди восхищаются архитектурой и убранством этих построек, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Отвечая на вопрос ведущей, почему православные храмы украшены золотом, архиереи носят богатое облачение и не лучше ли было бы сэкономить на церковном убранстве, а вырученные деньги отдать бедным, митрополит Иларион отметил, что облачения и храмы составляют культурную ценность народа.
"Церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа. Никому же не приходит в голову говорить "давайте распродадим Алмазный фонд, а на вырученные деньги построим больницы и школы" или "давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж" — это все культурное наследие", — сказал митрополит Иларион.
Он привел в пример храм Василия Блаженного на Красной площади, Соборную площадь Московского Кремля и храм Христа Спасителя, которые обязательно посещают туристы, приезжая в Москву, и "восхищаются не только архитектурой храмов, но и их убранством".
"Храмы, которые строятся сегодня, со временем будут признаны памятниками архитектуры — ими будут восхищаться так же, как мы восхищаемся сегодня древними храмами. И даже те облачения, которые сегодня носят архиереи, когда-нибудь выставят в музеях, как сейчас в Алмазном фонде выставлена коллекция православных архиерейских облачений", — подытожил представитель Русской церкви.
Виды Москвы
29 мая 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"Пять тысяч к одному". Зачем РПЦ столько храмов
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяРусская православная церковьрелигия
Популярные комментарии
Все правильно, все должны видеть красоту и силу Русского Духа! На это нельзя жалеть денег.
25 января, 18:59
НВНиколай Васильевич
68500238
Управлять? Ты вообще историю христианства знаешь? Вообще-то там речь шла об освобождении людей, из рабства. О правах которых они не имели.
25 января, 18:53
nnikolo.fedoseev
53610019
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