В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Артем Буденный. Церковь веками создает храмы, которые составляют культурное наследие российского народа, а люди восхищаются архитектурой и убранством этих построек, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Церковь веками создает храмы, которые составляют культурное наследие российского народа, а люди восхищаются архитектурой и убранством этих построек, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"

Отвечая на вопрос ведущей, почему православные храмы украшены золотом, архиереи носят богатое облачение и не лучше ли было бы сэкономить на церковном убранстве, а вырученные деньги отдать бедным, митрополит Иларион отметил, что облачения и храмы составляют культурную ценность народа.

"Церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа. Никому же не приходит в голову говорить "давайте распродадим Алмазный фонд, а на вырученные деньги построим больницы и школы" или "давайте распродадим Третьяковскую галерею и Эрмитаж" — это все культурное наследие", — сказал митрополит Иларион.

Он привел в пример храм Василия Блаженного на Красной площади, Соборную площадь Московского Кремля и храм Христа Спасителя, которые обязательно посещают туристы, приезжая в Москву, и "восхищаются не только архитектурой храмов, но и их убранством".