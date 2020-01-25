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Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
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РИА Новости

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

18:05 25.01.2020 (обновлено: 22:30 25.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь. Об этом сообщается на сайте центра "Фобос".
Во многих российских городах впервые за все время наблюдений средняя температура января держится в области положительных значений. Это не только на десять градусов превышает норму, но и аномально тепло даже для марта. В качестве примера специалисты привели Москву, Санкт-Петербург и Тверь.
Метеорологи считают, что февраль вряд ли станет аномально холодным. По статистике, положительная аномалия в январе обычно сменяется более теплой погодой в феврале и марте.
Специалисты "Фобоса" в последнем зимнем месяце ожидают холодную температурную аномалию только на северо-востоке России.
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"А на остальной территории жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем на два-четыре градуса выше нормы", — сообщается на сайте центра.
Однако в Сибири и на европейской территории России синоптики прогнозируют куда более сильные отклонения от нормы.
"В столице месяц стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта", — обещают метеорологи.
Только в середине месяца погода приблизится к климатической норме, но все равно окажется теплее.
"А вот завершится зима очередным мощным потеплением", — заключили специалисты.
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Центр "Фобос"РоссияОбщество
Популярные комментарии
Лета у нас нет, теперь ещё и зиму отобрали!
25 января, 18:36
spaceburger
50281215
Синоптики ошибаются один раз.... но каждый день...
25 января, 22:21
11971aleksander
1100300
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