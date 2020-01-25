Число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 1372 человек

ПЕКИН, 25 янв — РИА Новости. Количество заразившихся новым типом коронавируса в различных частях Количество заразившихся новым типом коронавируса в различных частях Китая увеличилось до 1372 человек, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти.

По данным канала, к настоящему моменту 41 человек умер, 39 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Из-за вспышки коронавируса в Китае ранее днем ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. На этой территории проживают более 1,2 миллиарда человек.

Как правило, первый уровень реагирования объявляют в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения. После этого местное правительство должно действовать согласно плану Госсовета и централизованного штаба.

Наивысший уровень ЧС первой объявила провинция Хубэй, где находится очаг вируса — город Ухань . Позже о таких же мерах объявили города центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь, провинции Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, а также Синьцзян-Уйгурский и Гуанси-Чжуанский автономные районы.

Местные власти отменяют массовые новогодние мероприятия по всей стране. Из-за вспышки коронавируса китайцам рекомендуют сторониться больших скоплений людей, носить маски в транспорте и других общественных местах, как можно чаще мыть руки, прикрывать рот во время кашля. В аэропортах, на вокзалах и железнодорожных станциях оперативно устанавливают специальные пункты для проверки температуры и других симптомов заболевания.

Более чем в 15 городах провинции Хубэй ввели особые меры карантина: временно не ходит транспорт, вокзалы и аэропорты не работают. В Пекине, где подтвердили уже свыше 30 случаев заражения, закрылось большинство достопримечательностей, театров, музеев, в том числе и знаменитый на весь мир Запретный город.

Китайские туроператоры прекратили организацию групповых туров. Кроме того, агентства прекратили реализацию продуктов "авиабилет плюс гостиницы". Уже выехавшие тургруппы могут в соответствии с договором завершить поездку.

Новый вирус

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стало известно 31 декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.