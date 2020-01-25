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https://ria.ru/20200125/1563871472.html
Число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 1372 человек
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РИА Новости

Число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 1372 человек

18:05 25.01.2020 (обновлено: 18:28 25.01.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File PhotoУведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
ПЕКИН, 25 янв — РИА Новости. Количество заразившихся новым типом коронавируса в различных частях Китая увеличилось до 1372 человек, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти.
По данным канала, к настоящему моменту 41 человек умер, 39 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Из-за вспышки коронавируса в Китае ранее днем ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. На этой территории проживают более 1,2 миллиарда человек.
Как правило, первый уровень реагирования объявляют в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения. После этого местное правительство должно действовать согласно плану Госсовета и централизованного штаба.
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Наивысший уровень ЧС первой объявила провинция Хубэй, где находится очаг вируса — город Ухань. Позже о таких же мерах объявили города центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь, провинции Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, а также Синьцзян-Уйгурский и Гуанси-Чжуанский автономные районы.
Местные власти отменяют массовые новогодние мероприятия по всей стране. Из-за вспышки коронавируса китайцам рекомендуют сторониться больших скоплений людей, носить маски в транспорте и других общественных местах, как можно чаще мыть руки, прикрывать рот во время кашля. В аэропортах, на вокзалах и железнодорожных станциях оперативно устанавливают специальные пункты для проверки температуры и других симптомов заболевания.
Более чем в 15 городах провинции Хубэй ввели особые меры карантина: временно не ходит транспорт, вокзалы и аэропорты не работают. В Пекине, где подтвердили уже свыше 30 случаев заражения, закрылось большинство достопримечательностей, театров, музеев, в том числе и знаменитый на весь мир Запретный город.
Китайские туроператоры прекратили организацию групповых туров. Кроме того, агентства прекратили реализацию продуктов "авиабилет плюс гостиницы". Уже выехавшие тургруппы могут в соответствии с договором завершить поездку.
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Новый вирус

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стало известно 31 декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.
Случаи заражения зафиксированы и за пределами Китая, в частности в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
Популярные комментарии
Коронавирус в Китае: 1200-1400 заразившихся. Около 40 умерших. ВИЧ/СПИД в России: Более 1 миллиона заражённых ВИЧ. Более 37 000 умерших от СПИДа в 2019 году. Очевидно же, что в телевизорах и у телевизоров надо обсуждать вирус в Китае.
25 января, 18:31
BCBlack Cap
20112332
Ждём пандемию коронавируса в сша - стране, создавшей его.
25 января, 19:05
MYMake Yellowstone Great Again
20140111
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