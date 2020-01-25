В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека

По данным корреспондента телеканала в Ираке, наибольший размах протестные акции, продолжающиеся в Ираке с октября месяца минувшего года, в субботу, помимо провинции Зи-Кар, получили в столице страны Багдаде, а также в священном у шиитов городе Кербеле.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков по словам президента Ирака Бархама Салеха погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.