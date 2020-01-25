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В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека
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РИА Новости

В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека

17:58 25.01.2020
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© AP Photo / Khalid MohammedАкция протеста в Ираке
Акция протеста в Ираке
© AP Photo / Khalid Mohammed
Акция протеста в Ираке. Архивное фото
КАИР, 25 янв - РИА Новости. Четыре человека были убиты, еще свыше двадцати получили ранения в ходе разгона силовиками протестных акций на юге Ирака в провинции Зи-Кар, сообщает телеканал Sky News Arabia.
По данным корреспондента телеканала в Ираке, наибольший размах протестные акции, продолжающиеся в Ираке с октября месяца минувшего года, в субботу, помимо провинции Зи-Кар, получили в столице страны Багдаде, а также в священном у шиитов городе Кербеле.
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"Четыре человека погибли, десятки получили ранения вследствие применения силами безопасности огнестрельного оружия в провинции Зи-Кар", - сообщает телеканал.
В Багдаде, по данным ТВ, также в результате применения силовиками оружия пострадали свыше 20 человек.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков по словам президента Ирака Бархама Салеха погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
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