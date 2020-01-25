В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли еще двух человек

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов еще двух женщин после Спасатели извлекли из-под завалов еще двух женщин после сильного землетрясения , произошедшего в пятницу на востоке Турции , сообщила в субботу газета Daily Sabah

Как сообщила газета, женщины были извлечены из-под завалов в городе Элязыг. Первую из них удалось вызволить спустя 17 часов после землетрясения, во время спасательной операции она находилась в постоянном телефонном контакте со спасателями, которые давали ей инструкции.

Еще одна женщина, 65-летняя Айсе Ялдиз, провела под завалами 19 часов, прежде чем спасателям удалось ее вызволить. Издание сообщает, что общее число спасенных людей составляет 42.