Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T17:44+0300
https://ria.ru/20200125/1563870940.html
В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли еще двух человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/156385/80/1563858076_0:86:1448:900_1036x0_80_0_0_81fff774c555d8492c5430e6e6a12d0a.jpg
РИА Новости

В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли еще двух человек

17:44 25.01.2020
784
© REUTERS / IHAЛиквидация последствий землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© REUTERS / IHA
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов еще двух женщин после сильного землетрясения, произошедшего в пятницу на востоке Турции, сообщила в субботу газета Daily Sabah.
Как сообщила газета, женщины были извлечены из-под завалов в городе Элязыг. Первую из них удалось вызволить спустя 17 часов после землетрясения, во время спасательной операции она находилась в постоянном телефонном контакте со спасателями, которые давали ей инструкции.
Видео последствий землетрясения в Турции
Вчера, 06:48
Опубликовано видео последствий мощного землетрясения в Турции
Еще одна женщина, 65-летняя Айсе Ялдиз, провела под завалами 19 часов, прежде чем спасателям удалось ее вызволить. Издание сообщает, что общее число спасенных людей составляет 42.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последним данным, в провинциях Элязыг и Малатья в результате землетрясения погибли 22 человека и пострадали 1030. По данным AFAD, после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
Землетрясение в Турции: кадры с дрона
Вчера, 14:16
Последствия землетрясения в Турции сняли с беспилотника
100100
Обсудить 0
ТурцияСильное землетрясение на востоке Турции
Рекомендуем
Землетрясение в Турции: кадры с дрона
Последствия землетрясения в Турции сняли с беспилотника
Видео последствий землетрясения в Турции
Опубликовано видео последствий мощного землетрясения в Турции
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения
Смертельное ДТП в Москве
Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео
Акция протеста в Ираке
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека
Генеральный директор петербургского ОАО Метрострой Николай Александров
Экс-главу петербургского "Метростроя" отпустили под домашний арест
Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 29
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 22
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
В Таиланде увеличилось число заразившихся коронавирусом, сообщили СМИ
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1,2 тысячи
Вид Москвы с колокольни Ивана Великого
В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 1372 человек
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния