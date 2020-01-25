РПЦ: религиозное образование в школе сейчас неудовлетворительно

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Религиозное воспитание в общеобразовательной школе неудовлетворительно, чтобы изменить ситуацию, нужно увеличить количество часов и лет преподавания религиозных дисциплин и заменить преподавателей по совместительству на людей, уполномоченных религиозными общинами, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Мы должны дать возможность нашим детям иметь прямой доступ к религиозным традициям. Мы не говорим о том, что школа должна стать площадкой для проповеди, пусть дети и родители выбирают сами, в какую церковь ходить. Но они должны получать адекватные знания о религии от представителей этой религиозной традиции. Это могут быть миряне, не обязательно духовенство, но это должны быть люди, которые уполномочены своими религиозными организациями преподавать в школе", - сказал митрополит Иларион в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
По его словам, если этот вопрос будет решен "не в масштабе одного часа в неделю и одного класса за весь цикл обучения", то это будет в целом способствовать улучшению межрелигиозного климата в государстве.
Он отметил, что все, чего удалось добиться на данный момент - чтобы в одном классе один час в неделю уделялся культурологическому предмету "Основы православной культуры", или исламской, или иудейской, или буддистской, или основам светской этики.
"И этим практически все ограничивается. Причем преподавание ведут не люди, получившие мандат от Церкви, исламского сообщества, или иудейской религии, а преподаватели других дисциплин по совместительству. Этот результат взаимодействия церкви и школы не является удовлетворительным", - подытожил представитель Русской церкви.