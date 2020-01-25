РПЦ: религиозное образование в школе сейчас неудовлетворительно

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Религиозное воспитание в общеобразовательной школе неудовлетворительно, чтобы изменить ситуацию, нужно увеличить количество часов и лет преподавания религиозных дисциплин и заменить преподавателей по совместительству на людей, уполномоченных религиозными общинами, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Религиозное воспитание в общеобразовательной школе неудовлетворительно, чтобы изменить ситуацию, нужно увеличить количество часов и лет преподавания религиозных дисциплин и заменить преподавателей по совместительству на людей, уполномоченных религиозными общинами, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион

"Мы должны дать возможность нашим детям иметь прямой доступ к религиозным традициям. Мы не говорим о том, что школа должна стать площадкой для проповеди, пусть дети и родители выбирают сами, в какую церковь ходить. Но они должны получать адекватные знания о религии от представителей этой религиозной традиции. Это могут быть миряне, не обязательно духовенство, но это должны быть люди, которые уполномочены своими религиозными организациями преподавать в школе", - сказал митрополит Иларион в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его словам, если этот вопрос будет решен "не в масштабе одного часа в неделю и одного класса за весь цикл обучения", то это будет в целом способствовать улучшению межрелигиозного климата в государстве.

Он отметил, что все, чего удалось добиться на данный момент - чтобы в одном классе один час в неделю уделялся культурологическому предмету "Основы православной культуры", или исламской, или иудейской, или буддистской, или основам светской этики.