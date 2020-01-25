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Подозреваемым в подготовке теракта во Франции предъявили обвинения
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РИА Новости

Подозреваемым в подготовке теракта во Франции предъявили обвинения

17:35 25.01.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Семерым подозреваемым в подготовке теракта, которых ранее правоохранители задержали во французском городе Брест (департамент Финистер), предъявили обвинения, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось со ссылкой на радиостанцию Europe 1, что французские правоохранители утром в понедельник задержали семерых мужчин, подозреваемых в подготовке теракта. Задержания происходили в городе Брест на западе страны. Задержанные собиралась впоследствии отправиться в Ирак или Сирию.
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France Info отмечает, что в ночь на субботу семерым предъявили обвинения за "участие в преступном сообществе, связанном с террористической организацией". Всех семерых злоумышленников заключили под стражу. Среди них есть 16-летний подросток, остальным - от 28 до 38 лет.
Источник сообщил радио, что предполагаемыми целями обвиняемых были брестский арсенал и шествие на китайский Новый год. Наряду с этим они упоминали городской карнавал, акцию "желтых жилетов" и полицейский патруль. При этом ничего конкретного они не планировали, уточнил источник.
Некоторых подозреваемых задержали в районе Бреста, где находится мечеть. На имама этой мечети в июне 2019 года совершили покушение.
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