Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T17:34+0300
https://ria.ru/20200125/1563870705.html
Слуцкий обвинил Качиньского в "исторической ереси"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155008/03/1550080372_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_23447aef16ed908aedbce2f32ccc2b04.jpg
РИА Новости

Слуцкий обвинил Качиньского в "исторической ереси"

17:34 25.01.2020
621
© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей Ярослав Качиньский
Председатель правящей Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий счёл желанием "получить дивиденды на исторической ереси" слова польского политика Ярослава Качиньского, что РФ должна компенсировать Польше ущерб от войны.
Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
"Польские политики хотят получить дивиденды на исторической ереси. Качинский заявил о претензиях к РФ на компенсацию за ущерб от войны. Компенсацию просите у осквернителей могил. СССР спас поляков от уничтожения и помог восстановить разрушенную экономику. Где благодарность?", - написал Слуцкий в своем Twitter.
Ранее в РФ на такие претензии со стороны Польши заявляли, что никаких репараций от России Варшава не получит, так как у нее нет таких прав.
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
23 января, 19:24
Эксперт рассказал, как бороться с фальсификацией истории
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.
Кроме того, недавно МИД Польши заявил права на ряд предметов искусства в РФ. На что занимавший пост министра культуры РФ Владимир Мединский заявил, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В ходе послания к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Моравецкая язва. Премьер Польши нащупал дно своей русофобии
22 января, 16:40Акценты
Моравецкая язва. Премьер Польши нащупал дно своей русофобииПремьер Польши "выкатился" со своей трактовкой войны и Холокоста в годовщину освобождения Освенцима как яичко к Христову дню. Только яичко сырое, чтобы даже тот, кто его разбивает, запачкался.
5720122
Обсудить 1
Леонид СлуцкийВторая мировая война (1939-1945)МИД ПольшиЯрослав КачиньскийРоссияВаршаваВ мире
Рекомендуем
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал требования Польши о репарациях от России
Центр города в Варшаве, Польша
В Польше возмутились заявлением представителя ЕК о верховенстве права
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
МИД Украины обвинил Россию в краже истории
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну
Франц Клинцевич
Клинцевич оценил слова украинского замминистра об "Украине-Руси"
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал конфликт с журналисткой из-за вопроса про Киев
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
В Госдуме напомнили, как СССР помогал восстановить Польшу
Район Минато и Радужный мост в Токио
Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии
Вид Москвы с колокольни Ивана Великого
В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола
зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий
Украиной управляют извне, заявил депутат Госдумы
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния