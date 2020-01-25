Слуцкий обвинил Качиньского в "исторической ереси"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий счёл желанием "получить дивиденды на исторической ереси" слова польского политика Ярослава Качиньского, что РФ должна компенсировать Польше ущерб от войны.

Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

"Польские политики хотят получить дивиденды на исторической ереси. Качинский заявил о претензиях к РФ на компенсацию за ущерб от войны. Компенсацию просите у осквернителей могил. СССР спас поляков от уничтожения и помог восстановить разрушенную экономику. Где благодарность?", - написал Слуцкий в своем Twitter

Ранее в РФ на такие претензии со стороны Польши заявляли, что никаких репараций от России Варшава не получит, так как у нее нет таких прав.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

Кроме того, недавно МИД Польши заявил права на ряд предметов искусства в РФ. На что занимавший пост министра культуры РФ Владимир Мединский заявил, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.