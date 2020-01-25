Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через Владивосток

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень государств, для граждан которых устанавливается упрощенный порядок въезда в Россию через порт Владивосток , соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа, утвержденный распоряжением правительства РФ от 14 апреля 2017 г. № 692-р (Собрание законодательства РФ, 2017, № 17, ст. 2618; 2019, № 25, ст. 3275)", - говорится в сообщении.

Таким образом, упрощенный порядок будет действовать для граждан Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, а также Катара, Кипра, Китая (включая Тайвань) и КНДР.