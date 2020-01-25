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Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через Владивосток
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РИА Новости

Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через Владивосток

17:21 25.01.2020 (обновлено: 17:25 25.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке
Круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень государств, для граждан которых устанавливается упрощенный порядок въезда в Россию через порт Владивосток, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа, утвержденный распоряжением правительства РФ от 14 апреля 2017 г. № 692-р (Собрание законодательства РФ, 2017, № 17, ст. 2618; 2019, № 25, ст. 3275)", - говорится в сообщении.
Таким образом, упрощенный порядок будет действовать для граждан Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, а также Катара, Кипра, Китая (включая Тайвань) и КНДР.
Добавляется, что для граждан Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, а также Швеции, Эстонии и Японии будет также действовать упрощенный порядок въезда.
Порт во Владивостоке
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21290620
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Михаил МишустинВладивостокПолитика
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