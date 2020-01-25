В Орске проверяют сообщения об оставленных в такси маленьких детях

УФА, 25 янв - РИА Новости. Правоохранители Оренбургской области проверяют сообщение о двух маленьких детях, которых матери предположительно оставили в такси, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по области.
Ранее Telegram-канал "Бушующий мир" сообщил, что в оренбургском Орске две женщины оставили в такси спящих четырёхмесячного и четырёхлетнего детей и ушли в пивной бар.
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"Заявления в полицию по этому поводу не было. Но в ходе мониторинга СМИ информация зафиксирована, организована проверка по сообщению",- сказали агентству в пресс-службе.