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В Орске проверяют сообщения об оставленных в такси маленьких детях
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РИА Новости

В Орске проверяют сообщения об оставленных в такси маленьких детях

17:11 25.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
УФА, 25 янв - РИА Новости. Правоохранители Оренбургской области проверяют сообщение о двух маленьких детях, которых матери предположительно оставили в такси, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по области.
Ранее Telegram-канал "Бушующий мир" сообщил, что в оренбургском Орске две женщины оставили в такси спящих четырёхмесячного и четырёхлетнего детей и ушли в пивной бар.
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"Заявления в полицию по этому поводу не было. Но в ходе мониторинга СМИ информация зафиксирована, организована проверка по сообщению",- сказали агентству в пресс-службе.
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Оренбургская областьОрскПроисшествия
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