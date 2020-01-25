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Во Франции при пожаре в зоопарке погибли около 60 животных
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РИА Новости

Во Франции при пожаре в зоопарке погибли около 60 животных

17:02 25.01.2020 (обновлено: 17:03 25.01.2020)
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© Фото : Zoo de La FlècheНа месте пожара в зоопарке коммуны Ла-Флеш, Франция
На месте пожара в зоопарке коммуны Ла-Флеш, Франция
© Фото : Zoo de La Flèche
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Около 60 летучих мышей и несколько рептилий погибли в результате пожара в зоопарке в департаменте Сарта на западе Франции, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на директора зоопарка.
Пожар начался в террариуме в зоопарке коммуны Ла-Флеш в воскресенье около 6.00 утра по местному времени (8.00 мск). Возгорание быстро локализовали, но здание было полностью разрушено. Погибли приблизительно 60 летучих мышей и пять рептилий. Никто из сотрудников не пострадал.
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"Мы были сильно затронуты (пожаром), так как в этом здании находилось около 60 летучих мышей и несколько рептилий. Нет никаких человеческих жертв, и благодаря сотрудникам зоопарка и пожарным все было быстро нейтрализовано. У нас были жирафы и пантеры поблизости", - заявила директор парка Селин Талино.
© Фото : Zoo de La FlècheНа месте пожара в зоопарке коммуны Ла-Флеш, Франция
На месте пожара в зоопарке коммуны Ла-Флеш, Франция
© Фото : Zoo de La Flèche
На месте пожара в зоопарке коммуны Ла-Флеш, Франция
По предварительным данным жандармерии, пожар начался из-за короткого замыкания.
Сейчас зоопарк работает в нормальном режиме.
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