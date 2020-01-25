В Узбекистане от отравления угарным газом погибли трое детей

ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Трое детей-братьев погибли от отравления угарным газом, их мать находится в реанимации в Джизакской области в центральной части Узбекистана, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

По данным минздрава, 25 января в 5.10 (3.10 мск) в одном из частных домов в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области бригадой скорой помощи была зафиксирована смерть трех мальчиков, родных братьев, восьми, 12 и 14 лет.

"По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом в доме во время сна", - сказал представитель минздрава.

По его словам, в результате отравления также пострадала мать детей, которая в настоящий момент находится в реанимации в местной больнице.