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В Узбекистане от отравления угарным газом погибли трое детей
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РИА Новости

В Узбекистане от отравления угарным газом погибли трое детей

17:00 25.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Трое детей-братьев погибли от отравления угарным газом, их мать находится в реанимации в Джизакской области в центральной части Узбекистана, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
По данным минздрава, 25 января в 5.10 (3.10 мск) в одном из частных домов в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области бригадой скорой помощи была зафиксирована смерть трех мальчиков, родных братьев, восьми, 12 и 14 лет.
"По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом в доме во время сна", - сказал представитель минздрава.
По его словам, в результате отравления также пострадала мать детей, которая в настоящий момент находится в реанимации в местной больнице.
В Узбекистане с наступлением холодов регулярно фиксируются случаи отравления угарным газом, в том числе со смертельным исходом, из-за использования самодельного обогревательного оборудования, особенно в сельской местности.
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