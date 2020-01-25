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Религия и мировоззрение
2020-01-25T16:50+0300
https://ria.ru/20200125/1563869476.html
В СПЦ призвали защитить свободу вероисповедания в Черногории
https://cdn24.img.ria.ru/images/19407/19/194071901_0:8:624:359_1036x0_80_0_0_aefbd2a292dd593463659b836001431a.jpg
РИА Новости

В СПЦ призвали защитить свободу вероисповедания в Черногории

16:50 25.01.2020
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© Фото : Служба информации Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных БратствМитрополит Амфилохий
Митрополит Амфилохий
© Фото : Служба информации Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств
БЕЛГРАД, 25 янв – РИА Новости. Мировое сообщество должно проявить принципиальную позицию по защите свободы вероисповедания в Черногории в связи со спорным законом о религиозных объединениях, заявил митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий.
Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Десятки тысяч верующих собираются на крестные ходы по всей стране. Следующие назначены на праздник Святого Саввы Сербского, основателя СПЦ и сербской духовной культуры, 27 января.
Митрополит Амфилохий провел встречу с послом Великобритании в стране Элисон Кемп, которой рассказал о позиции Сербской церкви.
"Владыка высказал ожидание, что международное сообщество будет принципиальным и не позволит, чтобы вопрос о свободе вероисповедания и убеждений трактовался в Черногории отлично от европейской и цивилизованной практики и действующих международных стандартов, по которым является основным правом человека", - сообщила митрополия.
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"Митрополит напомнил, что ключевые предложения Венецианской комиссии не были включены в текст закона и что многочисленные положения закона противоречат конституции и правовому порядку Черногории", - говорится в сообщении.
Британский дипломат отметила, что каждое государство вправе принимать законы "в соответствии с правами человека и верховенством закона".
Владыка Амфилохий ранее призвал руководство Черногории отозвать спорных закон о религиозных объединениях или покинуть свои посты.
Позицию президента Черногории Мило Джукановича также подвергали критике глава администрации сербского президента Никола Селакович и глава минобороны Александр Вулин.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияБелград (город)религияВ мире
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