В СПЦ призвали защитить свободу вероисповедания в Черногории

БЕЛГРАД, 25 янв – РИА Новости. Мировое сообщество должно проявить принципиальную позицию по защите свободы вероисповедания в Мировое сообщество должно проявить принципиальную позицию по защите свободы вероисповедания в Черногории в связи со спорным законом о религиозных объединениях, заявил митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий.

Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Десятки тысяч верующих собираются на крестные ходы по всей стране. Следующие назначены на праздник Святого Саввы Сербского, основателя СПЦ и сербской духовной культуры, 27 января.

Митрополит Амфилохий провел встречу с послом Великобритании в стране Элисон Кемп, которой рассказал о позиции Сербской церкви.

"Владыка высказал ожидание, что международное сообщество будет принципиальным и не позволит, чтобы вопрос о свободе вероисповедания и убеждений трактовался в Черногории отлично от европейской и цивилизованной практики и действующих международных стандартов, по которым является основным правом человека", - сообщила митрополия.

"Митрополит напомнил, что ключевые предложения Венецианской комиссии не были включены в текст закона и что многочисленные положения закона противоречат конституции и правовому порядку Черногории", - говорится в сообщении.

Британский дипломат отметила, что каждое государство вправе принимать законы "в соответствии с правами человека и верховенством закона".

Владыка Амфилохий ранее призвал руководство Черногории отозвать спорных закон о религиозных объединениях или покинуть свои посты.

Позицию президента Черногории Мило Джукановича также подвергали критике глава администрации сербского президента Никола Селакович и глава минобороны Александр Вулин.