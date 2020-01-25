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Туризм
2020-01-25T16:53+0300
https://ria.ru/20200125/1563869406.html
Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров
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РИА Новости

Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров

16:45 25.01.2020 (обновлено: 16:53 25.01.2020)
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© REUTERS / Aly SongОчередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
© REUTERS / Aly Song
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Все туристические компании Китая с сегодняшнего дня прекращают организацию групповых туров в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Начиная с сегодняшнего дня, все туристические компании и онлайн-турагентства прекращают услуги групповых туров, а также реализацию продуктов "авиабилет+гостиницы", - сообщил телеканал.
Уже выехавшие тургруппы могут в соответствии с договором завершить поездку.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаКитайВ мире
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