Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров

Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Все туристические компании Все туристические компании Китая с сегодняшнего дня прекращают организацию групповых туров в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая

"Начиная с сегодняшнего дня, все туристические компании и онлайн-турагентства прекращают услуги групповых туров, а также реализацию продуктов "авиабилет+гостиницы", - сообщил телеканал.

Уже выехавшие тургруппы могут в соответствии с договором завершить поездку.