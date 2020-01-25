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Чешские полицейские вернулись в Ирак
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РИА Новости

Чешские полицейские вернулись в Ирак

16:33 25.01.2020
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© AFP 2019 / Kenzo TribouillardЧешский полицейский во время учений
Чешский полицейский во время учений
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Пять чешских полицейских спустя 16 дней после отзыва из Ирака вернулись в эту страну для продолжения учебных занятий с местными коллегами, говорится в сообщении полиции в сети микроблогов Twitter.

"Пять чешских полицейских, которые в связи с временным прекращением учебных занятий с иракскими коллегами были отозваны на родину, в субботу вернулись в Багдад. Наши полицейские являются составной частью глобальной коалиции против Исламского государства* и участвуют в обучении сотрудников иракской полиции", - говорится в сообщении.

Учебные занятия чешских полицейских с местными коллегами были прерваны в момент эскалации конфликта между Ираном и США после убийства американцами 3 января этого года иранского генерала Касема Сулеймани.
Чешские полицейские работают в Ираке с 2017 года, занимаясь обучением местных коллег оперативно-тактической и административной деятельности. Смена состава в миссии происходит каждые полгода. Помимо них в Ираке сейчас, по словам представителя генштаба Магдалены Дворжаковой, находятся также 13 военнослужащих из подразделения противохимической защиты и 24 военных полицейских.
Ранее в январе премьер Андрей Бабиш заявил журналистам, что военным, полицейским и остальным гражданам Чехии, находящимся в Ираке, ничто не угрожает, они остаются в этой стране. По его словам, Совбез республики пришел к выводу, что ситуация в Ираке стабилизируется, а напряженность снижается.

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