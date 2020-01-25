Чешские полицейские вернулись в Ирак

ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Пять чешских полицейских спустя 16 дней после отзыва из Пять чешских полицейских спустя 16 дней после отзыва из Ирака вернулись в эту страну для продолжения учебных занятий с местными коллегами, говорится в сообщении полиции в сети микроблогов Twitter

"Пять чешских полицейских, которые в связи с временным прекращением учебных занятий с иракскими коллегами были отозваны на родину, в субботу вернулись в Багдад. Наши полицейские являются составной частью глобальной коалиции против Исламского государства* и участвуют в обучении сотрудников иракской полиции", - говорится в сообщении.

Учебные занятия чешских полицейских с местными коллегами были прерваны в момент эскалации конфликта между Ираном и США после убийства американцами 3 января этого года иранского генерала Касема Сулеймани.

Чешские полицейские работают в Ираке с 2017 года, занимаясь обучением местных коллег оперативно-тактической и административной деятельности. Смена состава в миссии происходит каждые полгода. Помимо них в Ираке сейчас, по словам представителя генштаба Магдалены Дворжаковой, находятся также 13 военнослужащих из подразделения противохимической защиты и 24 военных полицейских.

Ранее в январе премьер Андрей Бабиш заявил журналистам, что военным, полицейским и остальным гражданам Чехии, находящимся в Ираке, ничто не угрожает, они остаются в этой стране. По его словам, Совбез республики пришел к выводу, что ситуация в Ираке стабилизируется, а напряженность снижается.