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Франция хочет эвакуировать французов из Уханя на автобусе
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РИА Новости

Франция хочет эвакуировать французов из Уханя на автобусе

16:32 25.01.2020
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© REUTERS / China News ServiceЛюди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
© REUTERS / China News Service
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генеральное консульство Франции в китайском городе Ухань планирует организовать автобусное сообщение для эвакуации французских граждан из города из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает МИД Франции.
"Генеральное консульство Франции в Ухане проинформировало французских граждан, которые находятся в городе, о том, что в сотрудничестве с местными властями оно планирует организовать автобусное сообщение, которое позволит французским гражданам, у которых есть такое желание, а также их супругам и детям покинуть Ухань", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
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Как сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо консульства, предполагается, что граждане Франции будут эвакуированы из Уханя в город Чанша, провинция Хунань.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаМИД Франции‎ФранцияУханьВ мире
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