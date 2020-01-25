Франция хочет эвакуировать французов из Уханя на автобусе

"Генеральное консульство Франции в Ухане проинформировало французских граждан, которые находятся в городе, о том, что в сотрудничестве с местными властями оно планирует организовать автобусное сообщение, которое позволит французским гражданам, у которых есть такое желание, а также их супругам и детям покинуть Ухань", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.