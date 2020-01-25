Франция хочет эвакуировать французов из Уханя на автобусе

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генеральное консульство Франции в китайском городе Ухань планирует организовать автобусное сообщение для эвакуации французских граждан из города из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает МИД Франции.
"Генеральное консульство Франции в Ухане проинформировало французских граждан, которые находятся в городе, о том, что в сотрудничестве с местными властями оно планирует организовать автобусное сообщение, которое позволит французским гражданам, у которых есть такое желание, а также их супругам и детям покинуть Ухань", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Как сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо консульства, предполагается, что граждане Франции будут эвакуированы из Уханя в город Чанша, провинция Хунань.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.