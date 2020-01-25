Среди заболевших коронавирусом в КНР нет россиян, заявили в посольстве

"Число зараженных в Китае на сегодняшний день увеличилось, и, по имеющимся данным (на 25 января – ред.), среди них российских граждан нет", - сказал дипломат.

За пределами материкового Китая пять случаев заражения зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - в Сингапуре, один - в Непале, три - во Франции, четыре - в Австралии, три – в Малайзии.