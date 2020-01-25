Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Посольство РФ с китайской стороной прорабатывает вопрос организации выезда граждан РФ из провинции Хубэй и закрытого из-за Посольство РФ с китайской стороной прорабатывает вопрос организации выезда граждан РФ из провинции Хубэй и закрытого из-за коронавируса города Уханя , заявил РИА Новости в субботу пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

"Пока официального ответа (по запросу о порядке выезда иностранных граждан из Уханя – ред.) нет. Нам поступают просьбы от наших граждан разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань. В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан их Уханя и провинции Хубэй", - сказал дипломат.

Он сообщил, что посольство собирает запросы от российских граждан, для чего была открыта специальная линия связи с гражданами России, в том числе в соцсети ВКонтакте и по электронной почте, "чтобы находящиеся в Ухане и Хубэе люди писали о своих проблемах, об их местонахождении, и если у них есть желание покинуть Хубэй, чтобы они об этом сообщали".

"Мы все это обрабатываем, заносим в соответствующий список и передаем этот вопрос китайской стороне, прорабатываем вопрос выезда", - добавил он.

Говоря о том, когда этот вопрос может быть решен, представитель дипмисии заявил, что "мы сейчас в принципе смотрим, как на практике это может быть реализовано, мы исходим из того, что город закрыт, население города , в том числе и российские граждане, покинуть город не могут, как ранее объявили китайцы, в случае нарушения этого порядка, может последовать наказание, вплоть до уголовной ответственности".

Он отметил, что пока идет речь, скорее, о самостоятельном выезде тех граждан, которые хотят покинуть город.

"Многие российские граждане там не имеют личного транспорта, но каким-то образом хотят его покинуть, например арендовать машину, или другими способами, мы китайцам доносим информацию, что у нас есть ряд граждан и они хотят уехать, и уточняем, как это можно осуществить, чтобы они не нарушали действующий в городе режим", - добавил дипломат.

Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.