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СМИ: с незапланированно севшего в Гродно лайнера сняли шесть человек
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РИА Новости

СМИ: с незапланированно севшего в Гродно лайнера сняли шесть человек

16:24 25.01.2020 (обновлено: 19:33 25.01.2020)
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© Flickr / Pieter van MarionСамолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа"
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа
© Flickr / Pieter van Marion
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
МИНСК, 25 янв — РИА Новости. Шесть пассажиров сняли с борта "Белавиа", который следовал по маршруту Минск — Мюнхен, но по неизвестным причинам развернулся под Вроцлавом (Польша) и совершил посадку в Гродно, сообщил в субботу белорусский портал tut.by.
"В Гродно в пятницу, 24 января, совершил посадку самолет "Белавиа", который следовал из Минска в Мюнхен. <...> По сообщениям пассажиров, при посадке в Гродно с борта сняли шесть человек", — сообщил портал со ссылкой на нескольких пассажиров, летевших этим рейсом.
На сайте flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров, видно, что самолет "Белавиа" уже в воздушном пространстве Польши развернулся и снова вернулся в Белоруссию. Борт (рейс B2899) должен был вылететь из Минска в пятницу в 12:30 (совпадает с мск), но вылет задержался. По данным flightaware, самолет отправился с опозданием, в 15:33. После этого он почти долетел до Вроцлава, а затем развернулся и в 17:39 приземлился в Гродно. В Мюнхен самолет вылетел в 19:26 по белорусскому времени, а приземлился в 19:01 по местному времени.
В авиакомпании "Белавиа" РИА Новости заявили, что эту ситуацию не комментируют. Комментарием Госпогранкомитета республики агентство пока не располагает.
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БелавиаГродноБелоруссияВ мире
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