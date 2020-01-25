СМИ: с незапланированно севшего в Гродно лайнера сняли шесть человек

На сайте flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров, видно, что самолет "Белавиа" уже в воздушном пространстве Польши развернулся и снова вернулся в Белоруссию. Борт (рейс B2899) должен был вылететь из Минска в пятницу в 12:30 (совпадает с мск), но вылет задержался. По данным flightaware, самолет отправился с опозданием, в 15:33. После этого он почти долетел до Вроцлава, а затем развернулся и в 17:39 приземлился в Гродно. В Мюнхен самолет вылетел в 19:26 по белорусскому времени, а приземлился в 19:01 по местному времени.