В Татарстане началось общественное обсуждение поправок в Конституцию

КАЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Общественность Общественность Татарстана должна подключиться к всенародному обсуждению инициатив президента России, к Конституции РФ , задавшей вектор созидания многонациональной и многоконфессиональной страны, следует относиться бережно, заявил председатель Государственного совета республики Фарид Мухаметшин.

Мухаметшин вошел в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В субботу он встретился с представителями Общественной палаты Татарстана нового состава. На встречу также были приглашены представители крупнейших общественных организаций Татарстана: лиги студентов, Всемирного конгресса татар, центра развития добровольчества, Союза журналистов и других организаций.

"Действующая Конституция задала вектор созидания многонациональной и многоконфессиональной России. Звучат разные мнения по поводу внесения дополнительных изменений, но я считаю, что нам нужно сконцентрироваться именно на предложениях президента, глубоко не расширяя их. Конституция – это основа. Мы призываем бережно относиться к Основному закону, объединившему нас и позволившему России занимать ведущие позиции в мире", - цитирует слова Мухаметшина на встрече пресс-служба парламента.

По его мнению, предложенные инициативы направлены на демократизацию отношений между органами государственной власти.

Глава парламента республики напомнил, что все поправки в Конституцию будут приниматься Федеральным собранием РФ по согласованию с гражданами. "Нужно еще раз внимательно изучить инициативы президента, собрать предложения по их реализации через общественные объединения с тем, чтобы затем озвучить их на заседании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию", - обратился он к членам Общественной палаты.