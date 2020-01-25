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В Татарстане началось общественное обсуждение поправок в Конституцию
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РИА Новости

В Татарстане началось общественное обсуждение поправок в Конституцию

16:21 25.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
КАЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Общественность Татарстана должна подключиться к всенародному обсуждению инициатив президента России, к Конституции РФ, задавшей вектор созидания многонациональной и многоконфессиональной страны, следует относиться бережно, заявил председатель Государственного совета республики Фарид Мухаметшин.
Мухаметшин вошел в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В субботу он встретился с представителями Общественной палаты Татарстана нового состава. На встречу также были приглашены представители крупнейших общественных организаций Татарстана: лиги студентов, Всемирного конгресса татар, центра развития добровольчества, Союза журналистов и других организаций.
"Действующая Конституция задала вектор созидания многонациональной и многоконфессиональной России. Звучат разные мнения по поводу внесения дополнительных изменений, но я считаю, что нам нужно сконцентрироваться именно на предложениях президента, глубоко не расширяя их. Конституция – это основа. Мы призываем бережно относиться к Основному закону, объединившему нас и позволившему России занимать ведущие позиции в мире", - цитирует слова Мухаметшина на встрече пресс-служба парламента.
По его мнению, предложенные инициативы направлены на демократизацию отношений между органами государственной власти.
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Глава парламента республики напомнил, что все поправки в Конституцию будут приниматься Федеральным собранием РФ по согласованию с гражданами. "Нужно еще раз внимательно изучить инициативы президента, собрать предложения по их реализации через общественные объединения с тем, чтобы затем озвучить их на заседании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию", - обратился он к членам Общественной палаты.
Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева отметила, что уже запланированы общественные обсуждения в разных аудиториях в городах и районах республики. Ближайшая встреча, по ее словам, пройдет, вероятнее всего, в Казанском федеральном университете. Принять участие в общественных обсуждениях сможет любой желающий.
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ТатарстанОбщество
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