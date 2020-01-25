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Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии
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РИА Новости

Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии

16:15 25.01.2020 (обновлено: 18:42 25.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайон Минато и Радужный мост в Токио
Район Минато и Радужный мост в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Район Минато и Радужный мост в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 25 янв - РИА Новости. Дипломатическая миссия России в Японии выразила свое сожаление в связи с тем, что Токио "присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании", соответствующее заявление размещено на странице посольства в соцсети Facebook.
Таким образом дипмиссия России прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что сотрудникам российского торгового представительства якобы могла быть передана секретная информация и теперь Токийское полицейское управление просит посольство способствовать явке этих сотрудников.
"Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании. Это противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества и решения непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня. Общение через СМИ, то есть пресловутая "мегафонная дипломатия", уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность", - говорится в сообщении.
Агентство Киодо сообщило, что полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать явке двух сотрудников торгового представительства, которым могли быть переданы секретные данные одной крупной японской коммуникационной компании. Полиция арестовала бывшего сотрудника этой компании гражданина Японии Араки Ютаку по подозрению в том, что в феврале прошлого года он якобы передал секретную информацию с сервера своей компании двум сотрудникам торгпредства России. Подозреваемый в целом свою вину признает, сообщает агентство.
Газета "Иомиури", в свою очередь, уточняет, что один из россиян является уже бывшим сотрудником торгпредства, так покинул Японию, причем сделал это еще в 2017 году. Второй сотрудник обладает дипломатической неприкосновенностью, ему около 50 лет. Газета отмечает, что Араки занимал достаточно высокое положение в своей компании, дававшее ему доступ к серверу. На сервере он якобы взял данные, относящиеся к секретной корпоративной информации, и на портативном носителе передал российским сотрудникам. По данным издания, полиция подозревает, что факты передачи секретных данных были и ранее.
Японская полиция
Вчера, 15:52
Полиция Японии вызвала на допрос россиян из торгпредства
21559324
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ЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Наше правительство только и умеет, что стрелки переводить
25 января, 16:28
Камиль Абдуллин
2020018
Поставить катапульту, и выкинуть все их автокаталки обратно на островок.
25 января, 16:25
vvab6
530002
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