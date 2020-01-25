Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии

ТОКИО, 25 янв - РИА Новости. Дипломатическая миссия России в Дипломатическая миссия России в Японии выразила свое сожаление в связи с тем, что Токио "присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании", соответствующее заявление размещено на странице посольства в соцсети Facebook

Таким образом дипмиссия России прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что сотрудникам российского торгового представительства якобы могла быть передана секретная информация и теперь Токийское полицейское управление просит посольство способствовать явке этих сотрудников.

"Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании. Это противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества и решения непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня. Общение через СМИ, то есть пресловутая "мегафонная дипломатия", уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность", - говорится в сообщении.

Агентство Киодо сообщило, что полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать явке двух сотрудников торгового представительства, которым могли быть переданы секретные данные одной крупной японской коммуникационной компании. Полиция арестовала бывшего сотрудника этой компании гражданина Японии Араки Ютаку по подозрению в том, что в феврале прошлого года он якобы передал секретную информацию с сервера своей компании двум сотрудникам торгпредства России. Подозреваемый в целом свою вину признает, сообщает агентство.