Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии

Таким образом дипмиссия России прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что сотрудникам российского торгового представительства якобы могла быть передана секретная информация и теперь Токийское полицейское управление просит посольство способствовать явке этих сотрудников.
"Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании. Это противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества и решения непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня. Общение через СМИ, то есть пресловутая "мегафонная дипломатия", уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность", - говорится в сообщении.
Агентство Киодо сообщило, что полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать явке двух сотрудников торгового представительства, которым могли быть переданы секретные данные одной крупной японской коммуникационной компании. Полиция арестовала бывшего сотрудника этой компании гражданина Японии Араки Ютаку по подозрению в том, что в феврале прошлого года он якобы передал секретную информацию с сервера своей компании двум сотрудникам торгпредства России. Подозреваемый в целом свою вину признает, сообщает агентство.
Газета "Иомиури", в свою очередь, уточняет, что один из россиян является уже бывшим сотрудником торгпредства, так покинул Японию, причем сделал это еще в 2017 году. Второй сотрудник обладает дипломатической неприкосновенностью, ему около 50 лет. Газета отмечает, что Араки занимал достаточно высокое положение в своей компании, дававшее ему доступ к серверу. На сервере он якобы взял данные, относящиеся к секретной корпоративной информации, и на портативном носителе передал российским сотрудникам. По данным издания, полиция подозревает, что факты передачи секретных данных были и ранее.