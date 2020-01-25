Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.

"После землетрясения в Турции глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с турецким коллегой заявил о готовности Ирана отправить помощь, необходимую для пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.