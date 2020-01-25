Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T16:08+0300
https://ria.ru/20200125/1563868162.html
Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв
https://cdn22.img.ria.ru/images/156385/76/1563857623_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_91fe3b94523c7f3a25cc59aa262e1366.jpg
РИА Новости

Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв

16:08 25.01.2020
1952
© Sputnik / Sertaç KayarПоследствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© Sputnik / Sertaç Kayar
ТЕГЕРАН, 25 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил помощь Турции после сильного землетрясения, унесшего жизни более двух десятков человек.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.
"После землетрясения в Турции глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с турецким коллегой заявил о готовности Ирана отправить помощь, необходимую для пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.
Зариф также выразил соболезнования в связи с произошедшим.
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
Вчера, 15:22
Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции
1940100
Обсудить 0
Землетрясение на востоке ТурцииМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаТурцияИранВ мире
Рекомендуем
Пентагон
США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США‪
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа
СМИ: с незапланированно севшего в Гродно лайнера сняли шесть человек
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции
Здание Пентагона. Архивное фото
В Пентагоне отрицают "перестрелку" с российскими военными в Сирии
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Эксперт сравнил Путина и Порошенко в ситуации с поднятой фуражкой
Туристы в номере отеля
Дорогие туристы: что думают сотрудники гостиниц о клиентах
Госсекретарь США Майк Помпео
Ведущая заявила, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине
Помощник президента России Владислав Сурков
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Кадр из сериала Ведьмак
Шоураннер "Ведьмака" рассказал, что ждет зрителей во втором сезоне
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
МИД Украины обвинил Россию в краже истории
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Район Минато и Радужный мост в Токио
Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Качиньский потребовал от России репарации за ущерб во время войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния