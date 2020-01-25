В Джамму и Кашмир ликвидировали двух террористов

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Два террориста исламистской террористической организации "Джаиш-е-Мухаммад" ликвидированы при столкновении в городе Авантипора с полицией индийской территории Джамму и Кашмир, сообщает издание Indian Times.
Ранее полиция сообщила, что проводит операцию в городе Авантипора против двух командиров и двух боевиков организации.
Как отметили в полиции, в данный момент операция продолжается.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.