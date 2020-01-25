В Джамму и Кашмир ликвидировали двух террористов

Солдат индийской армии в штате Джамму и Кашмир. Архивное фото

Солдат индийской армии в штате Джамму и Кашмир

© AP Photo / Mukhtar Khan Солдат индийской армии в штате Джамму и Кашмир

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Два террориста исламистской террористической организации "Джаиш-е-Мухаммад" ликвидированы при столкновении в городе Авантипора с полицией индийской территории Два террориста исламистской террористической организации "Джаиш-е-Мухаммад" ликвидированы при столкновении в городе Авантипора с полицией индийской территории Джамму и Кашмир , сообщает издание Indian Times

Ранее полиция сообщила, что проводит операцию в городе Авантипора против двух командиров и двух боевиков организации.

Как отметили в полиции, в данный момент операция продолжается.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.