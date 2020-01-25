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В Польше возмутились заявлением представителя ЕК о верховенстве права
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РИА Новости

В Польше возмутились заявлением представителя ЕК о верховенстве права

16:10 25.01.2020
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© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша
© Depositphotos / jacek_kadaj
ВАРШАВА, 25 янв - РИА Новости. Очередной конфликт вокруг судебной реформы в Польше разгорается между Варшавой и Брюсселем.
Ситуация накалилась после того, как в четверг Верховный суд Польши принял резолюцию в отношении судей, назначаемых новым Национальным судебным советом. По мнению ВС, эти судьи не могут осуществлять правосудие. Проблема состоит в том, что ряд судей, в том числе глава ВС Малгожата Герсдорф находятся в оппозиции к действующей власти, а Национальный судебный совет, который имеет право назначать судей, формируется с участием действующего президента. После этого премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в Конституционный суд для оценки действий Верховного суда.
Варшава
3 января, 12:06
Варшава увидела "руку Кремля" в споре Польши с ЕС о судебной реформе
Как передает корреспондент РИА Новости, в субботу в МИД Польши был вызван глава представительства Еврокомиссии в Варшаве Марек Правда.
Речь шла о пятничном заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Кристиана Виганда, который заявил, что Брюссель имеет сомнения относительно правомочности Верховного суда Польши. Он отметил, что, по мнению ЕС, развитие ситуации относительно верховенства права в Польше "требует немедленного конструктивного и честного диалога". Виганд добавил, что замглавы ЕК Вера Йоурова прибудет в Польшу на следующей неделе и готова к такому диалогу. Он заявил, что независимость и легитимность Конституционного суда в Польше была "серьезно подорвана", и он теперь не может делать "эффективной конституционной оценки" законодательных актов. Он призвал от имени ЕК "восстановить независимость и легитимность Конституционного суда" Польши.
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В свою очередь замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский после встречи с главой представительства Еврокомиссии заявил журналистам, что заявление Виганда Варшава "трактует как несостоятельное". "Мы расцениваем это высказывание как очень серьезную несостоятельность и как очень серьезное применение двойных стандартов в отношении того, какие ожидания применяются к Польше, а какие ожидания и какие стандарты Комиссия применяет в отношении самой себя", - сказал он журналистам в субботу.
Он подчеркнул, что "комиссия также является политическим органом" и ее высказывания "имеют определенный оценочный характер".
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Матеуш МоравецкийКристиан ВигандБрюссельЕврокомиссияМИД ПольшиПольшаВаршаваВ мире
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