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Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио
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РИА Новости

Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио

16:04 25.01.2020 (обновлено: 17:26 25.01.2020)
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© AFP 2019 / Kazuhiro NogiСотрудники полиции на улице Токио, Япония
Сотрудники полиции на улице Токио, Япония
© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
ТОКИО, 25 янв — РИА Новости. Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании. Об этом сообщает агентство Киодо.
По его данным, полиция арестовала бывшего сотрудника этой компании, японского гражданина Араки Ютаку. Его подозревают в том, что в феврале прошлого года он передал секретную информацию с сервера компании сотрудникам российского торгпредства.
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Подозреваемый в целом вину признает, сообщает агентство.
Газета "Иомиури" уточняет, что Ютака занимал в компании довольно высокое положение, дававшее ему доступ к серверу. Оттуда он и взял секретную корпоративную информацию, которую передал россиянам. По данным издания, полиция подозревает, что передача секретных данных случалась и раньше.
При этом, пишет издание, один из россиян уже не работает в торгпредстве, он покинул Японию еще в 2017 году. Второй сотрудник, по данным газеты, обладает дипломатической неприкосновенностью, ему около 50 лет.

Реакция посольства

Эти сообщения прокомментировали в российском посольстве в Токио. Дипломаты выразили сожаление, что японская сторона присоединилась к "модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании".
"Это противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества и решения непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня. Общение через СМИ, то есть пресловутая "мегафонная дипломатия", уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность", — говорится в заявлении на странице дипмиссии в Facebook.
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Обсудить 13
ЯпонияРоссияТокиоВ мире
Популярные комментарии
а может уже пора сообщить свою точку зрения на их ноты и так далее просто и доходчиво
25 января, 16:37
Иван Иванов
4010103
Шпионаж - это обычное дело, но если так часто стали нас ловить на этом, то надо делать выводы,а не возмущаться!
25 января, 17:21
АБАлександр Буйчик
930027
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