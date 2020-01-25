Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио

ТОКИО, 25 янв — РИА Новости. Полиция Токио обратилась в посольство России в Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании. Об этом сообщает агентство Киодо

По его данным, полиция арестовала бывшего сотрудника этой компании, японского гражданина Араки Ютаку. Его подозревают в том, что в феврале прошлого года он передал секретную информацию с сервера компании сотрудникам российского торгпредства.

Подозреваемый в целом вину признает, сообщает агентство.

Газета "Иомиури" уточняет, что Ютака занимал в компании довольно высокое положение, дававшее ему доступ к серверу. Оттуда он и взял секретную корпоративную информацию, которую передал россиянам. По данным издания, полиция подозревает, что передача секретных данных случалась и раньше.

При этом, пишет издание, один из россиян уже не работает в торгпредстве, он покинул Японию еще в 2017 году. Второй сотрудник, по данным газеты, обладает дипломатической неприкосновенностью, ему около 50 лет.

Реакция посольства

Эти сообщения прокомментировали в российском посольстве в Токио. Дипломаты выразили сожаление, что японская сторона присоединилась к "модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании".