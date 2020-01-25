На Урале определят финалистов конкурса управленческого мастерства

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. 25 января в Екатеринбурге открылся региональный полуфинал конкурса “Лидеры России” для участников из Уральского федерального округа. В этом году за право выйти в финал в нем соревнуются 262 участника.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, губернатор ХМАО Наталья Комарова, ректор РАНХиГС, наставник конкурса “Лидеры России” Владимир Мау и гендиректор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров.

“Главное, чтобы вы использовали полученные лидерские навыки, наработанный опыт на практике, смогли реализовать себя в будущем, решать те вопросы, которые требуют безотлагательного решения, чтобы ваши проекты нашли применение и сделали жизнь комфортней и качественней”, – обратился к участникам полуфинала Николай Цуканов.

Владимир Мау напомнил, что в 2019 году в Екатеринбурге прошел финал мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, собравший представителей 20 стран. Победу в нем одержала команда России “Отцы и дети”, в которую вошли полуфиналист “Лидеров России” Вячеслав Зырянов и финалист кубка “Управляй!” Максим Кириллов.

В этом году в уральском полуфинале “Лидеров России” принимают участие два призера кубка “Управляй” –Дмитрий Федоров и Вячеслав Темляков.

“Такая активность конкурсных площадок по различным направлениям сама по себе свидетельствует о том, что в стране формируется полноценная линия социальных лифтов, строящихся по инициативе как высшего руководства страны, так и регионального бизнеса, объединений активных граждан”, – подчеркнул Владимир Мау.