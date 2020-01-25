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СМИ: США планируют эвакуировать своих граждан из Уханя
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РИА Новости

СМИ: США планируют эвакуировать своих граждан из Уханя

16:00 25.01.2020
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти США организуют в воскресенье чартерный рейс для эвакуации американских граждан и дипломатов из китайского города Ухань из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил собеседник издания, в городе находится примерно тысяча американских граждан, и сейчас консульство США выходит на связь с теми, о ком ему известно, чтобы предложить им место в самолете. Самолет Boeing 767, который Вашингтон планирует направить в КНР, рассчитан на 230 человек. Как ожидается, на борту воздушного судна в США будут эвакуированы дипломаты, работающие в американском консульстве в Ухане, и американцы с семьями.
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Как отмечает издание, США уже получили разрешение на проведение эвакуации от китайского МИД и других правительственных ведомств. По данным источника, на борту американского самолета будет находиться медперсонал, который окажет помощь людям, которых затронул новый тип коронавируса, и помогут предотвратить его распространение.
Если рейс организовать не удастся, чиновники рассматривают вариант перевоза американских граждан из Уханя на автобусах в другой город, например в Шанхай. Помимо эвакуации в связи с распространением коронавируса США также планируют временно закрыть в Ухане свое консульство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаУханьСШАВ мире
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