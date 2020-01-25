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Власти Пекина запретили междугородние автобусы из-за коронавируса
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РИА Новости

Власти Пекина запретили междугородние автобусы из-за коронавируса

15:51 25.01.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных масках на улице Пекина
Люди в защитных масках на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных масках на улице Пекина
ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Пекина дал указание с 26 января полностью прекратить все междугородние пассажирские перевозки, сообщает Центральное телевидение Китая.
"В соответствии с требованиями по профилактике и контролю эпидемии начиная с завтрашнего дня по межрегиональным трассам Пекина полностью прекращаются автомобильные пассажирские перевозки", - информирует ТВ.
Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже объявлен в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.
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Распространение нового коронавирусаПекинКитайВ мире
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