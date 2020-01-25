Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В российском Министерстве обороны назвали примером эффективного взаимодействия военных инцидент с "перехватом" американцами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж.
Так в ведомстве прокомментировали заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" близ Манбиджа некоего российского генерала. О деталях инцидента Джеффри говорить не стал, отметив, что "все решалось по военным каналам".
В Минобороны подчеркнули, что сейчас в Сирии между российскими и американскими военными сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения.
"Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне — где действуют российские военнослужащие. Возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по существующим каналам деконфликтинга", — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что инцидент в районе Манбиджа действительно произошел около 14 месяцев назад. Тогда город находился под тройным контролем: коалиции во главе с США, курдских отрядов и сирийских правительственных войск.
В данный период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. Поэтому случай, изложенный американским представителем, — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии.
При этом российские военные отметили, что искусственное нагнетание обстановки вокруг этой рабочей ситуации "не способствует стабилизации и только мешает военным делать свою работу".
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