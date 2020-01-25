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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-25T17:18+0300
https://ria.ru/20200125/1563867572.html
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156177/39/1561773934_0:92:2310:1391_1036x0_80_0_0_2eb584a46f0fa0884951b8ddbb2100c7.jpg
РИА Новости

Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии

15:51 25.01.2020 (обновлено: 17:18 25.01.2020)
362053
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В российском Министерстве обороны назвали примером эффективного взаимодействия военных инцидент с "перехватом" американцами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж.
Так в ведомстве прокомментировали заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" близ Манбиджа некоего российского генерала. О деталях инцидента Джеффри говорить не стал, отметив, что "все решалось по военным каналам".
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В Минобороны подчеркнули, что сейчас в Сирии между российскими и американскими военными сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения.
"Нам известно, где находятся американские подразделения, а американской стороне — где действуют российские военнослужащие. Возникающие случаи несогласованных действий в местах соприкосновения оперативно разрешаются по существующим каналам деконфликтинга", — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что инцидент в районе Манбиджа действительно произошел около 14 месяцев назад. Тогда город находился под тройным контролем: коалиции во главе с США, курдских отрядов и сирийских правительственных войск.

В данный период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. Поэтому случай, изложенный американским представителем, — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии.

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны России
При этом российские военные отметили, что искусственное нагнетание обстановки вокруг этой рабочей ситуации "не способствует стабилизации и только мешает военным делать свою работу".
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Обсудить 79
Война в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Я все жду сообщение, что Русский патруль перехватил американских террористов и уничтожил их.
25 января, 16:05
ccav_01
3872420115
Во времена СССР конвой ликвидировал бы "перехватчиков" и песочком присыпал
25 января, 16:15
APAlex Petroff
3341221424
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