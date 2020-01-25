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Губернатор Забайкалья зачитал рэп в честь Дня студента
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РИА Новости

Губернатор Забайкалья зачитал рэп в честь Дня студента

15:38 25.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал на видео рэп-поздравление с Днём студента, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Много разных вузов края классных профи выпускает. В будущее Забайкалья вас, ребята, продвигаю. С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь", - зачитал Осипов на камеру.
В конце обращения глава региона пожелал студентам "самых топовых побед".
День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз - Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны. Так, древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.
Празднование Дня студентов
20 января, 23:41
В Москве День студента пройдет на 80 площадках
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Александр ОсиповТатьянин деньЗабайкальский крайОбщество
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