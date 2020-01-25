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В Госдуме напомнили, как СССР помогал восстановить Польшу
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РИА Новости

В Госдуме напомнили, как СССР помогал восстановить Польшу

15:25 25.01.2020 (обновлено: 15:43 25.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Если посчитать затраты СССР на восстановление Польши после Второй мировой войны, то всего ВВП этой страны не хватит, чтобы их возместить, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
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"После окончания Второй мировой войны Советский Союз вложил колоссальные средства на восстановление железных дорог, всей инфраструктуры Польши, в то время, когда наши люди голодали... Если посчитать, сколько, перевести это в денежные средства, то всего ВВП Польши не хватит на то, чтобы погасить эти затраты", - заявил Чепа.
Депутат подчеркнул, что он таких подсчётов вести не хочет, потому что это неправильно. Так как граждане СССР спасали человеческие жизни, жизни поляков - это бесценно. А поляки, в свою очередь, переводят это "в какие-то доллары", при этом сравнивая СССР с фашистами.
"Обидно слушать такие слова от польских политиков, которые, очевидно, не знают, что 2 миллиона 600 тысяч русских солдат и офицеров освобождали Польшу во время Второй мировой войны. Более 600 тысяч наших соотечественников полегло на полях сражений. При этом задачи были поставлены так, чтобы сохранять города и гражданское население, в то время как американцы бомбили нещадно, мы вперед шли, наши солдаты и офицеры, защищая мирных граждан", - заключил Чепа.
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Алексей ЧепаГосдума РФЯрослав КачиньскийПольшаРоссияВ мире
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