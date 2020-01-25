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Аэропорт в Тегеране усилил меры безопасности из-за коронавируса
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РИА Новости

Аэропорт в Тегеране усилил меры безопасности из-за коронавируса

15:16 25.01.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране усилил осмотр пассажиров, прибывающих из-за рубежа, в связи с распространением нового типа коронавируса, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя по эксплуатации аэропорта Хасана Хошху.
"В соответствии с национальными и международными стандартами, а также приложением 9 Конвенции о международной гражданской авиации, аэропорт активно сотрудничает с министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана, и его сотрудники осуществляют круглосуточный контроль в аэропорту", - заявил Хошху.
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Он добавил, что начиная с первых дней вспышки вируса в Китае, аэропорт принимает меры для предотвращения въезда в Иран инфицированных людей.
"Аэропорт оснащен оборудованием, необходимым для контроля пассажиров, которое позволяет определять симптомы коронавируса. Все пассажиры и члены экипажа, прибывающие из Китая и стран Восточной Азии, проходят проверку, и в случае обнаружения признаков коронавируса их помещают в карантин и отправляют в медицинские центры", - сообщил Хошху.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаИранВ мире
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