МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Москва назвала высылку российских дипломатов из Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД

В ведомстве напомнили, что болгарские власти объявили о выдворении российского дипломата и сотрудника торпредстава, причем не представили никаких вразумительных доказательств.

"Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры", — говорится в заявлении.

Шпионский скандал

Накануне вечером Болгария объявила персонами нон грата российского дипломата и сотрудника торгпредства. Послу России в Софии вручили соответствующие ноты.

Поводом для этого стали подозрения в шпионаже. Как утверждает прокуратура Болгарии на основе информации, полученной от Агентства национальной безопасности, россиянин, аккредитованный в качестве первого секретаря консульского отдела посольства, вел разведывательную деятельность с 2017 года. По версии следствия, он собирал информацию, связанную с механизмами избирательного процесса.

Сотрудник торгпредства, заявили в прокуратуре, занимался сбором разведывательной информации с октября 2018 года. Его якобы интересовала секретная информация в сфере энергетики и энергетической безопасности. Для этого он наладил контакты с болгарскими гражданами, у которых был доступ к такой информации, а полученные сведения направлял в Москву, в штаб-квартиру разведывательной службы, добавили в прокуратуре.