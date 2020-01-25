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2020-01-25T16:39+0300
https://ria.ru/20200125/1563866519.html
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
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РИА Новости

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

15:07 25.01.2020 (обновлено: 16:39 25.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
В ведомстве напомнили, что болгарские власти объявили о выдворении российского дипломата и сотрудника торпредстава, причем не представили никаких вразумительных доказательств.
"Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры", — говорится в заявлении.

Шпионский скандал

Накануне вечером Болгария объявила персонами нон грата российского дипломата и сотрудника торгпредства. Послу России в Софии вручили соответствующие ноты.
Шпионские страсти в Крыму и Болгарии
24 января, 18:33Слышали новость
Шпионские страсти в Крыму и Болгарии
Поводом для этого стали подозрения в шпионаже. Как утверждает прокуратура Болгарии на основе информации, полученной от Агентства национальной безопасности, россиянин, аккредитованный в качестве первого секретаря консульского отдела посольства, вел разведывательную деятельность с 2017 года. По версии следствия, он собирал информацию, связанную с механизмами избирательного процесса.
Сотрудник торгпредства, заявили в прокуратуре, занимался сбором разведывательной информации с октября 2018 года. Его якобы интересовала секретная информация в сфере энергетики и энергетической безопасности. Для этого он наладил контакты с болгарскими гражданами, у которых был доступ к такой информации, а полученные сведения направлял в Москву, в штаб-квартиру разведывательной службы, добавили в прокуратуре.
Тем не менее дело в отношении россиян было закрыто, так как оба обладают дипломатической неприкосновенностью.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
24 января, 18:27
Косачев заявил о зеркальном ответе на высылку дипломатов из Болгарии
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МИД РФРоссияСофия (город)БолгарияВ мире
Популярные комментарии
Братушки - перевёртыши, угомониться не могут. Тянет их гадость сделать России. Страну свою разорили по просьбе США, но не успокаиваются, лезут на баррикады. Перестать с ними вести любую экономическую деятельность. А россиянам покупающим там дешевое и не качественное жильё, надо подумать, куда они деньги инвестируют.
25 января, 15:45
Стас Титов
11813015
Это ещё как посмотреть, освободила ли Российская Империя болгар от турок, или скорее всего получилось так, что турки были освобождены от болгар?!
25 января, 15:31
Юрий Шарапов
336910111
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