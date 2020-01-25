Путин поручил вносить данные о границах лесных участков в ЕГРН

"Обеспечивать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации внесение сведений о границах лесничеств и лесных участков в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с документацией, подготовленной при проведении лесоустройства до 1 января 2020 года", - говорится в поручении.