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Путин поручил вносить данные о границах лесных участков в ЕГРН
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РИА Новости

Путин поручил вносить данные о границах лесных участков в ЕГРН

14:58 25.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вносить сведения о границах лесничеств и лесных участков в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечивать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации внесение сведений о границах лесничеств и лесных участков в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с документацией, подготовленной при проведении лесоустройства до 1 января 2020 года", - говорится в поручении.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица (руководители высших органов исполнительной власти) субъектов Российской Федерации.
Срок исполнения: доклад – до 1 марта 2020 года, далее – один раз в квартал.
Владимир Путин
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