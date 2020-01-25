Путин поручил вносить данные о границах лесных участков в ЕГРН

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству вносить сведения о границах лесничеств и лесных участков в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечивать совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации внесение сведений о границах лесничеств и лесных участков в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с документацией, подготовленной при проведении лесоустройства до 1 января 2020 года", - говорится в поручении.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица (руководители высших органов исполнительной власти) субъектов Российской Федерации.
Срок исполнения: доклад – до 1 марта 2020 года, далее – один раз в квартал.