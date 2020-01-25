Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T14:57+0300
https://ria.ru/20200125/1563866220.html
Путин поручил обеспечить порядок при лесоустройстве
https://cdn22.img.ria.ru/images/156345/99/1563459996_0:58:1795:1068_1036x0_80_0_0_fa02e5a55187eb8cb3a874d30b5ce59c.jpg
РИА Новости

Путин поручил обеспечить порядок при лесоустройстве

14:57 25.01.2020
368
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование порядка проведения на землях лесного фонда лесоустройства и проектирования лесных участков, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование порядка проведения на землях лесного фонда лесоустройства и проектирования лесных участков, в том числе в части, касающейся осуществления полномочий в указанной сфере органами государственной власти Российской Федерации, определения периодичности проведения лесоустройства, обеспечения при проведении лесоустройства прав собственников смежных земельных участков, совершенствования порядка представления проектной и иной документации о границах лесничеств и лесных участков для внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости", - говорится в поручении.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок исполнения - 1 июля 2020 года.
Владимир Путин
Вчера, 14:33
Путин поручил правительству подготовить предложения по охране лесов
2131000
Обсудить 1
Михаил МишустинВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил вносить данные о границах лесных участков в ЕГРН
Владимир Путин
Путин поручил правительству подготовить предложения по охране лесов
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проверить расходование средств на лесоустройство
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал увековечить память партизанки Софьи Аракчеевой
Участница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку Константина Котова
Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову
Круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке
Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через Владивосток
Атомная электростанция Дукованы в Чехии
В Чехии остановили третий блок АЭС "Дукованы"
Заседание коллегии Генпрокуратуры РФ
Генпрокуратура организует мониторинг применения закона о СМИ
Владимир Путин
Путин отметил плодотворную работу журнала "Историк"
Женщина с двумя детьми на руках переходит дорогу
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
В Госдуме напомнили, как СССР помогал восстановить Польшу
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в Санкт-Петербурге
В петербургской многоэтажке загорелись электрощитки на четырех этажах
Дмитрий Медведев во время посещения Центрального штаба Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия Единой России
"Молодая Гвардия Единой России" запустила проект по обновлению кадров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния