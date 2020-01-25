Путин поручил обеспечить порядок при лесоустройстве

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование порядка проведения на землях лесного фонда лесоустройства и проектирования лесных участков, в том числе в части, касающейся осуществления полномочий в указанной сфере органами государственной власти Российской Федерации, определения периодичности проведения лесоустройства, обеспечения при проведении лесоустройства прав собственников смежных земельных участков, совершенствования порядка представления проектной и иной документации о границах лесничеств и лесных участков для внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости", - говорится в поручении.