В Чехии остановили третий блок АЭС "Дукованы"

ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Третий энергоблок АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Третий энергоблок АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии , остановлен в субботу для замены части топлива и проведения плановых ремонтно-технических работ, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.

"Помимо замены части топлива на период остановки третьего энергоблока, которая продлится до середины марта, запланировано в целом 26 различных ремонтно-технических акций, в частности, на системах парогенераторов, компенсаторов и насосов", - сказал Бездек.

По словам Бездека, одновременно продолжаются ремонтно-профилактические работы на четвертом энергоблоке АЭС "Дукованы", который предполагается запустить в начале февраля.

"Временная отставка двух энергоблоков станции никак не отразится на получении электроэнергии как предприятиями промышленности, так и населением, она будет осуществляться в полной мере", - сказал Бездек.

Обе существующие в Чехии АЭС были построены в разное время по советским проектам. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин" состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт. Каждая АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в Чехии. Топливо для обеих поставляет госкорпорация "Росатом".

В ноябре 2019 года чешский премьер Андрей Бабиш сообщил о решении правительства построить на АЭС "Дукованы" к 2036 году новый энергоблок, который заменит один из старых блоков станции, фирма-поставщик должна быть выбрана на основе тендера до конца 2022 года. Цена нового энергоблока составит около 140-160 миллиардов крон (около 6,1-7 миллиардов долларов).