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Ядерные технологии
2020-01-25T14:47+0300
https://ria.ru/20200125/1563866035.html
В Чехии остановили третий блок АЭС "Дукованы"
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РИА Новости

В Чехии остановили третий блок АЭС "Дукованы"

14:47 25.01.2020
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© AP Photo / Petr David JosekАтомная электростанция "Дукованы" в Чехии
Атомная электростанция Дукованы в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Третий энергоблок АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, остановлен в субботу для замены части топлива и проведения плановых ремонтно-технических работ, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.
"Помимо замены части топлива на период остановки третьего энергоблока, которая продлится до середины марта, запланировано в целом 26 различных ремонтно-технических акций, в частности, на системах парогенераторов, компенсаторов и насосов", - сказал Бездек.
По словам Бездека, одновременно продолжаются ремонтно-профилактические работы на четвертом энергоблоке АЭС "Дукованы", который предполагается запустить в начале февраля.
"Временная отставка двух энергоблоков станции никак не отразится на получении электроэнергии как предприятиями промышленности, так и населением, она будет осуществляться в полной мере", - сказал Бездек.
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Обе существующие в Чехии АЭС были построены в разное время по советским проектам. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин" состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт. Каждая АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в Чехии. Топливо для обеих поставляет госкорпорация "Росатом".
В ноябре 2019 года чешский премьер Андрей Бабиш сообщил о решении правительства построить на АЭС "Дукованы" к 2036 году новый энергоблок, который заменит один из старых блоков станции, фирма-поставщик должна быть выбрана на основе тендера до конца 2022 года. Цена нового энергоблока составит около 140-160 миллиардов крон (около 6,1-7 миллиардов долларов).
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Для участия в тендере на строительство нового энергоблока еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил журналистам 9 июля 2019 года намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС "Дукованы".
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