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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
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РИА Новости

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

14:47 25.01.2020 (обновлено: 15:14 25.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с двумя детьми на руках переходит дорогу
Женщина с двумя детьми на руках переходит дорогу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Как следует из документа, сроки должны быть сокращены в том числе и за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, выдающими ипотеку семьям с детьми.
Поручение должно быть выполнено к 31 июля.
В послании Федеральному собранию на прошлой неделе Путин выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе по увеличению материнского капитала. С этого года маткапитал станут выдавать уже при рождении первенца — по 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка он увеличится до 616 тысяч 617 рублей и в дальнейшем будет индексироваться.
Саму программу маткапитала продлят как минимум до конца 2026 года.
Наталья Поклонская
21 января, 10:37
Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом
1441746321
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Владимир ПутинОбществоПолитика
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25 января, 15:26
Стас Титов
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